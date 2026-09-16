Kabar buruk untuk Leroy Sané. Penyerang berusia 30 tahun itu tampaknya, setidaknya untuk sementara, tak perlu lagi berharap mendapat peran di tim nasional Jerman di bawah Jürgen Klopp. Menurut BILD, pelatih tim nasional itu tidak memasukkan Sané ke dalam skuadnya untuk periode jeda internasional mendatang.

Sané, yang sudah mengoleksi delapan puluh caps internasional, masih menjadi starter untuk Jerman di Piala Dunia lalu. Dalam keempat laga yang dijalani Jerman di putaran final dunia tersebut, ia selalu turun sejak menit awal.

Jerman sudah tersingkir di babak 16 besar pada turnamen itu: Paraguay terlalu kuat lewat adu penalti. Setelah itu Julian Nagelsmann pergi, lalu digantikan oleh Klopp.

Pada Kamis, Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya, yang boleh berisi maksimal empat puluh pemain. Dan BILD kini sudah melaporkan bahwa tidak akan ada tempat di dalamnya untuk Sané.

Sané bermain untuk Galatasaray sejak tahun lalu. Di klub raksasa Turki itu, musim ini ia belum terlibat dalam gol dalam enam pertandingan, tiga di antaranya sebagai starter.

Jerman akan memainkan empat laga internasional pada periode jeda internasional mendatang. Di Nations League, lawannya secara berurutan adalah Belanda, Yunani, Serbia, dan Yunani lagi.

Sebelumnya pada Kamis, BILD dan Kicker juga sudah melaporkan bahwa Denis Undav juga tidak akan dipilih. Felix Keidel, bek kanan berusia 23 tahun milik SV Elversberg yang promosi, adalah nama mengejutkan yang justru tampaknya masuk skuad.