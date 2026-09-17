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Deniz UndavGetty Images
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Jürgen Klopp mencoret sang idola publik: Dugaan latar belakang tidak dipanggilnya Deniz Undav bocor

UEFA Nations League A
Germany
VfB Stuttgart
D. Undav

Pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp tidak memasukkan pemain kesayangan publik Deniz Undav dalam pemanggilan skuad pertamanya, tetapi ini bukan keputusan prinsip.

Menurut laporan Bild , Klopp pada dasarnya masih berencana mengandalkan penyerang VfB Stuttgart berusia 30 tahun itu. Keduanya bahkan disebut sudah bertemu langsung di Stuttgart untuk membicarakan masa depan tim nasional. Tidak dipanggilnya sang pemain semata-mata disebabkan oleh kondisi kebugarannya. Undav diharapkan memanfaatkan jeda internasional yang akan datang untuk kembali menemukan kondisi fisik terbaiknya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Undav berkutat dengan masalah tendon Achilles yang membandel. Dalam dua pertandingan pertama Bundesliga, ia masing-masing ditarik keluar lebih awal, sementara pada akhir pekan saat kalah 1-2 di markas TSG Hoffenheim, ia hanya turun dari bangku cadangan.

Di Bundesliga musim ini, Undav masih menanti keterlibatan gol pertamanya. Namun, dalam dua kemenangan di DFB-Pokal melawan Hansa Rostock dan di Liga Champions melawan Viking Stavanger, ia masing-masing mencatatkan dua assist. 

Pemain Stuttgart mana saja yang masuk skuad pertama Jürgen Klopp?

Pada musim lalu, Undav menjadi penyerang Jerman paling tajam dengan 25 gol di semua kompetisi, ditambah 14 assist. Dalam bencana Piala Dunia di Amerika Utara, ia termasuk sedikit titik terang di tim nasional Jerman yang secara keseluruhan mengecewakan, dengan peran sebagai superjoker. Saat tersingkir di babak 32 besar melawan Paraguay, ia tampil sebagai starter, tetapi tidak mampu memberi dampak. Hingga saat ini, Undav telah mencetak sembilan gol yang impresif dalam 13 pertandingan internasional.

Seperti Undav, dua pemain Stuttgart lainnya yang tampil di Piala Dunia, Angelo Stiller (25) dan Jamie Leweling (25), juga absen dari skuad pertama Klopp. Sementara itu, Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), dan Chris Führich (28) masuk dalam daftar.

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