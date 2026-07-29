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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

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Jürgen Klopp membutuhkan pemain di posisinya: pemain divisi dua "mempertimbangkan" karier di tim DFB

UEFA Nations League A
Germany
Karlsruher SC
R. Pinto Pedrosa

Ini adalah salah satu tugas terpenting pelatih timnas baru Jerman, Jürgen Klopp: menemukan bek kanan yang layak untuk masa depan. Rafael Pinto Pedrosa dari Karlsruher SC berharap mendapat kesempatannya.

Jürgen Klopp tampaknya akan memainkan Joshua Kimmich di tim nasional di posisi gelandang tengah pada masa mendatang dan karena itu membutuhkan alternatif untuk bek kanan. Dalam beberapa tahun terakhir, nyaris tidak ada kandidat yang benar-benar layak menonjol. Sangat mungkin Klopp dalam waktu dekat akan menguji talenta-talenta muda - mungkin juga Rafael Pinto Pedrosa?

Talenta top berusia 18 tahun dari klub divisi dua Karlsruher SC itu dalam beberapa pekan terakhir berulang kali disebut sebagai salah satu kandidat yang mungkin untuk mengisi sisi kanan pada masa depan, seiring perombakan di tim nasional Jerman. 

"Hal itu memang ada di pikiran saya, saya akan berbohong jika mengatakan sebaliknya," ujarnya kini kepada Sky. "Itu tentu akan menjadi mimpi. Untuk itu saya pasti akan melakukan segalanya dan memberikan segalanya di lapangan. Jika waktunya tiba, saya akan sangat bahagia."

Borussia Mönchengladbach v Karlsruher SC - DFB Cup: Round TwoGetty Images

Pinto Pedrosa mencapai final Euro U19 bersama Jerman

Pada musim panas, Pinto Pedrosa ikut ambil bagian bersama Jerman di Euro U19. Tim DFB baru gagal di final melawan Spanyol, dan Pinto Pedrosa menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Sebelumnya, ia juga sudah bermain untuk tim nasional U17 dan U18 Jerman.

Bersama KSC, Pinto Pedrosa melakoni debutnya di 2. Bundesliga sekitar dua tahun lalu. Saat ini, ia sedang mempersiapkan diri untuk musim profesionalnya yang sudah ketiga. Pada musim lalu, ia sempat menjadi pemain inti dan menempati berbagai posisi di sisi kanan - dari bek kanan klasik dalam lini empat, menjadi wing-back dalam sistem tiga bek, hingga gelandang kanan. 

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Karlsruher SC
KSC

Klopp mengungkapkan dalam konferensi pers perdananya bahwa ia berencana memakai lini empat di tim nasional. Debutnya sebagai pelatih tim nasional akan berlangsung pada akhir September di Nations League dalam laga tandang melawan Belanda. Tak lama setelah itu, akan menyusul duel menghadapi Serbia dan Yunani dua kali.

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