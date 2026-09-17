Jürgen Klopp melontarkan kecaman: "Sangat menyedihkan bahwa Anda mencari nafkah dari hal itu"

Jürgen Klopp pada Kamis siang mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman. Ia menghadirkan beberapa kejutan, meski kejutan-kejutan itu sebenarnya bukan lagi kejutan.

Klopp antara lain memilih Marc ter Stegen untuk laga-laga Nations League. Setelah itu, sang kiper akan kembali ke Ajax, dan kiper-kiper lain akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan pelatih tim nasional.

Kejutan terbesar dalam skuad Klopp adalah Felix Keidel dari SV Elversberg. Bek kanan yang baru memainkan empat pertandingan di level tertinggi Jerman itu untuk pertama kalinya masuk dalam skuad Jerman.

Meski begitu, pemanggilan itu juga tidak sepenuhnya datang tanpa tanda-tanda, karena BILD dan Kicker pada Rabu sudah memberitakan bahwa Keidel akan dipanggil oleh Klopp.

Mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu tidak mengerti motif di balik pembocoran skuadnya ke media. “Sungguh menyedihkan jika menghasilkan uang dengan membocorkan daftar pemain yang akan dipanggil.”

“Saya berbicara dengan Keidel tentang fakta bahwa informasi itu sudah bocor dan bagaimana 17 jam terakhir berjalan baginya. Itu memang cukup aneh. Lagipula, saya tidak peduli bahwa itu bocor. Saya hanya merasa itu menyedihkan. Tapi ya sudah,” tutupnya dalam sesi pers.

Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada 24 September, saat Jerman menghadapi tim nasional Belanda. Lawan tim Oranye itu kemudian juga akan menghadapi Yunani dan Serbia di Nations League.