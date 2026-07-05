Jürgen Klopp kembali sebagai pelatih dan ditunjuk sebagai pelatih tim nasional

Telah terjadi terobosan dalam pencarian pelatih timnas Jerman yang baru, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Minggu pagi. Jürgen Klopp akan menjadi pengganti Julian Nagelsmann yang telah hengkang.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah merilis siaran pers resmi yang mengonfirmasi kepergian Nagelsmann. Dalam siaran pers tersebut, DFB menyatakan bahwa federasi ingin segera melakukan pembicaraan dengan Klopp mengenai posisi yang kosong tersebut.

Pria Jerman berusia 59 tahun tersebut, yang saat ini aktif sebagai komentator televisi dan kepala sepak bola global di grup Red Bull, kabarnya memiliki klausul yang memungkinkan kepindahannya ke tim nasional.

“Mengenai penunjukan pelatih kepala baru, dewan pengurus DFB kini akan melakukan pembicaraan dengan Jürgen Klopp. Ia telah menyatakan kesediaannya secara prinsip untuk mengambil alih jabatan tersebut,” demikian pernyataan Federasi Sepak Bola Jerman.

Romano kini melaporkan bahwa Klopp dan DFB telah mencapai kesepakatan. “Rincian mengenai kontrak jangka panjang, proyek tersebut, dan kepindahannya dari Grup RB masih dibahas, tetapi ia akan menjadi pelatih kepala baru.”

Dengan demikian, posisi Klopp di Red Bull Group pun kosong. Perusahaan tersebut sempat mempertimbangkan Oliver Glasner sebagai pengganti pelatih asal Jerman berusia 59 tahun itu, namun Glasner kini akan bergabung dengan Nottingham Forest.

Setelah FSV Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool, Klopp kini memulai tugas keempatnya sebagai pelatih. “Kita harus melakukan perubahan mendasar pada tim nasional Jerman,” katanya sebelumnya di Magenta TV.



