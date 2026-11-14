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Berkat penampilan yang meyakinkan dalam sebagian besar pertandingan melawan Serbia, timnas Jerman menjaga peluang lolos ke perempat-final Nations League. Dalam kemenangan 3-1 (2-0) di Beograd, seorang pemain debutan langsung menjadi pusat perhatian dan kelak bisa menghadirkan kembali kualitas yang telah bertahun-tahun hilang dari Jerman.

Selain itu, kapten Joshua Kimmich kembali ke susunan pemain utama dan membuktikan bahwa kerja sama di lini tengah tetap berjalan sangat baik dengan dirinya sebagai pengatur sekaligus pengendali permainan. Sementara itu, posisi seorang pemain yang bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas bisa terancam. Berikut sejumlah hal yang terlihat dari pertandingan Jumat malam.

Timnas Jerman: Brajan Gruda memukau dalam debutnya yang tertunda

Saat diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Jerman pada akhir musim panas, Jürgen Klopp sudah mengisyaratkan bahwa permainan melalui sayap akan kembali mendapat perhatian lebih besar di bawah arahannya. Pendahulunya, Julian Nagelsmann, kerap hanya menurunkan satu penyerang sayap murni, yakni Leroy Sane atau Jamie Leweling, dan lebih mengandalkan duet kreatif Jamal Musiala dan Florian Wirtz untuk beroperasi di ruang antara lini tengah dan sayap. Sebaliknya, Klopp segera menegaskan bahwa ia akan mengambil pendekatan berbeda dalam menata serangan.

"Setiap tim bisa membuat permainan menjadi sempit. Para pengatur serangan masa kini bermain di sayap," kata Klopp saat itu. Pernyataannya cukup tepat menggambarkan mengapa serangan timnas Jerman dalam beberapa tahun terakhir kerap tersendat dan tampak mudah ditebak lawan. Timnas Jerman berulang kali kesulitan, terutama menghadapi lawan yang bertahan dalam, seperti yang terlihat jelas saat tersingkir dari Piala Dunia melawan Paraguay. Mereka memang kekurangan kecepatan dan kemampuan dalam duel satu lawan satu untuk mengubah kreativitas yang sudah ada di lini tengah menjadi hasil nyata.

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Karena itu, dalam empat pertandingan pertama di bawah Klopp, sejumlah kandidat mendapat kesempatan di kedua sisi sayap serangan. Pada jeda internasional awal Oktober, sang pelatih menurunkan lima pemain berbeda: Lennart Karl dari Bayern Munich, Said El Mala dari Köln, Derry Scherhant dari Freiburg, Kevin Schade dari Brentford, dan Karim Adeyemi dari Barcelona. Semuanya memperlihatkan potensi, tetapi belum ada yang sepenuhnya meyakinkan.

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Menghadapi Serbia, Brajan Gruda akhirnya melakoni debut yang telah lama dinantikan bersama timnas Jerman. Klopp sebenarnya sudah memanggil pemain Leipzig itu ke skuad pertamanya, tetapi cedera tarikan otot perut menggagalkan rencana tersebut pada saat-saat terakhir. Sebelumnya, sang pelatih berulang kali menekankan bahwa Gruda, yang ia sebut "pesepakbola jalanan", memiliki peran besar dalam rencananya dan telah berada di urutan teratas daftar pemain pantauannya selama beberapa tahun. "Dia pemain yang sangat asyik ditonton, dan sejauh ini belum mengeluarkan seluruh potensinya. Di usianya, dia memang belum harus melakukannya, tetapi dia telah menunjukkan banyak tanda positif," kata Klopp.

Datang dengan pujian yang begitu tinggi, pemain berusia 22 tahun itu membuktikan kemampuannya secara mengesankan pada Jumat malam. Gruda berulang kali terlibat dengan baik dalam permainan kombinasi timnas Jerman, berusaha memanfaatkan kecepatannya untuk menerobos, atau menghadapi bek kiri Serbia Petar Sukacev dalam duel satu lawan satu yang kadang membuat sang bek kewalahan. Salah satu giringan cepatnya pada babak pertama bahkan bisa menghasilkan assist, seandainya Kai Havertz tidak menyundul umpan silang akurat Gruda jauh dari sasaran.

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Selepas jeda, pemain Leipzig itu menyempurnakan penampilannya lewat aksi individu luar biasa sejauh lebih dari 50 meter. Ia menuntaskannya dengan tembakan dari tepi kotak penalti yang sama-sama indah dan keras, tanpa memberi kesempatan untuk dihentikan. Menurut portal statistik OPTA, sembilan dari 14 upaya dribel Gruda saat melawan Serbia berhasil. Dalam sepuluh tahun terakhir, angka itu baru sekali dicapai pemain timnas Jerman, yakni Jamal Musiala pada Piala Dunia 2022. Kala itu, bintang Bayern tersebut bahkan membukukan 13 dribel sukses.

Selepas peluit akhir, Klopp pun memberikan banyak pujian atas penampilan pertama Gruda bersama tim senior. Sang pelatih menyebut penampilan pemain serang itu "luar biasa". Sementara itu, Klopp hanya bisa bersimpati kepada Sukacev yang tak berdaya: "Bek kiri itu kasihan sekali!"

Getty Images

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Timnas Jerman: Lini tengah baru juga berjalan baik bersama Joshua Kimmich

Setidaknya dalam dua pertandingan sebelumnya, timnas Jerman tampaknya tidak terlalu merindukan Joshua Kimmich. Setelah sang kapten tidak dipanggil pelatih Jürgen Klopp, baik untuk pertemuan pertama melawan Serbia maupun laga kedua melawan Yunani, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, dan Florian Wirtz membentuk trio lini tengah dalam kedua pertandingan tersebut.

Ketiganya pun secara umum tampil baik. Pavlovic menjalankan peran Kimmich sebagai gelandang bertahan, sementara Bischof, yang baru memainkan laga keduanya bersama timnas, dan Wirtz beroperasi di ruang antara lini tengah dan sayap. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Gol pembuka Bischof dalam pertemuan pertama melawan Serbia bahkan lahir dari kombinasi ketiganya, dengan bantuan tiang gawang. Wirtz kemudian mencetak gol kedua.

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"Kami bertiga saling memahami dengan baik," kata Bischof. Wirtz pun merasa "sangat, sangat senang" bermain bersama Bischof. "Pergerakannya di ruang-ruang itu sangat, sangat cerdas dan dia sangat bagus saat menguasai bola." Sementara itu, kiper Jonas Urbig menilai "kerja sama Pavlo dan Tom berjalan sangat baik. Mereka mengendalikan permainan dengan sangat baik."

Di sisi lain, Kimmich hanya bisa menonton. Ia bukan cuma harus menyaksikan dua rekan setimnya di Bayern serta Wirtz memberi pengaruh besar pada permainan timnas Jerman, tetapi juga melihat sejumlah pengamat kembali bermunculan tak lama kemudian untuk mempertanyakan pengaruh pemain berusia 31 tahun itu terhadap permainan timnas Jerman secara keseluruhan.

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Klopp pun mengecam hal itu dengan tegas menjelang pertemuan kedua melawan Serbia. "Tidak mudah untuk menikmati penampilan dua pemain muda (Pavlovic dan Bischof; catatan redaksi), dan memang pantas karena mereka bermain bagus, tetapi kemudian muncul narasi: 'Lantas, apa artinya bagi Kimmich?'" jelas sang pelatih. Ia menegaskan: "Tidak ada! Karena Jo Kimmich pemain yang sangat bagus. Itu tidak berarti apa-apa!"

Dan siapa sangka, pada Jumat malam di Beograd, pemain Bayern Munich itu memperlihatkan kualitasnya serta betapa pentingnya ia bagi timnas Jerman pada masa mendatang. Seperti biasa, ia bukan hanya mencatatkan sentuhan bola dan umpan terbanyak di antara semua pemain yang tampil. Sekembalinya ke lapangan, ia juga langsung menjadi poros permainan timnas Jerman yang dilalui hampir setiap serangan berbahaya. Singkatnya, lini tengah ternyata juga berjalan cukup baik bersama sang kapten.

Getty Images

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Timnas Jerman: Persaingan di posisi bek kiri masih terbuka lebar

Di sisi kanan lini belakang yang berisi empat pemain, Jürgen Klopp tampaknya telah menetapkan Phillip Treu sebagai pilihan utama baru. Pemain Freiburg itu menjadi starter dalam empat dari lima pertandingan Nations League dan tampil solid. Namun, persaingan di posisi bek kiri kini terbuka lebih lebar daripada sebelumnya.

Secara teori, sang pelatih memiliki tiga pilihan. Nathaniel Brown awalnya dianggap memiliki peluang paling besar, kemungkinan juga karena kepindahannya dari Eintracht Frankfurt ke Bayern Munich pada musim panas. Setidaknya, David Raum (RB Leipzig) dan Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) harus mengalah dalam dua pertandingan pembuka melawan Belanda dan Yunani. Brown mendapat kesempatan lebih dulu.

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Namun, sejak itu keadaan tampaknya berubah jelas menguntungkan pemain Stuttgart tersebut. Melawan Serbia, Mittelstädt masuk susunan pemain utama untuk kedua kalinya secara beruntun, dan untuk kedua kalinya pula pemain berusia 29 tahun itu tampil sangat baik. Setelah berperan sebagai pemberi assist bagi Florian Wirtz dalam pertemuan pertama melawan Serbia, Mittelstädt kembali memberikan kontribusi pada Jumat.

Tepat sebelum gol pembuka, ia mendapatkan tendangan sudut lewat sebuah tusukan berani, lalu beberapa saat kemudian mengeksekusi sendiri sepak pojok itu ke kotak penalti. Umpannya menemui Kai Havertz, yang meneruskan bola ke arah Srdan Babic dari Serbia. Babic membelokkan sundulan yang sebenarnya kurang terarah itu ke gawangnya sendiri tanpa bisa dihentikan. Secara keseluruhan, Mittelstädt ikut terlibat dalam banyak serangan bagus timnas Jerman, berulang kali menciptakan ancaman lewat umpan silang ke kotak penalti lawan, dan tetap tampil kokoh di belakang.

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Setidaknya untuk sementara, pemain Stuttgart itu tampaknya telah mengamankan posisi bek kiri dalam formasi empat bek. Jika Mittelstädt terus tampil konsisten sebagus itu, Klopp akan kesulitan mencari alasan untuk kembali memainkan Brown atau Raum.

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