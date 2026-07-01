Jürgen Klopp ingin mewujudkan mimpinya dan bersedia mempertimbangkan posisi yang saat ini tidak lowong

Jürgen Klopp tertarik dengan posisi pelatih kepala tim nasional Jerman, demikian dilaporkan The Telegraph. Dalam wawancara langsung di televisi, mantan manajer Liverpool itu juga tidak menolak tawaran tersebut.

Jerman tersingkir secara dramatis oleh Paraguay pada Senin lalu. Negara Amerika Selatan itu terbukti terlalu tangguh bagi tim Jerman setelah adu penalti.

Julian Nagelsmann, yang memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 dengan Federasi Sepak Bola Jerman, telah memutuskan untuk tetap bersama tim nasional.

Namun, belum sepenuhnya pasti apakah mantan manajer Bayern München dan RB Leipzig ini diizinkan untuk tetap bertahan. Federasi Sepak Bola Jerman masih harus mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Klopp sering disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Menurut Sky Sports Germany dan The Telegraph, menjadi pelatih tim nasional adalah impiannya. Ia terbuka terhadap tawaran tersebut.

Di televisi, Klopp ditanya mengenai kemungkinan kepindahannya ke Federasi Sepak Bola Jerman. Kepala Red Bull Football itu menjawab bahwa ia ‘belum memikirkannya’.