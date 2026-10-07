Klub dan pemain merekrut tim PR berperalatan canggih untuk menampilkan diri mereka sendiri serta pencapaian mereka dalam citra sebaik mungkin. Reporter membocorkan transfer, negosiasi, atau nominasi dengan semangat luar biasa. Sejatinya, bisa diasumsikan bahwa di sepakbola Jerman pada tahun 2026 tidak ada yang tetap tersembunyi. Karena itu, cukup patut dicatat bahwa pada 30 Agustus lalu sebuah kompetisi baru yang sebelumnya sudah banyak diperbincangkan begitu saja dimulai, tanpa publik menyadarinya pada saat itu.

Baru dua hari setelah laga pembuka, klub divisi kedua 1. FC Nürnberg mengumumkan melalui kanal X mereka yang tidak terlalu kuat dalam jangkauan, "ClubNachwuchs" (1.471 pengikut), sebuah "pembaruan hasil dari Bundesliga Talent Series" dan menulis: "Pada hari Minggu, 1. FC Nürnberg memainkan pertandingan pertama di kompetisi baru ini. Lewat gol-gol dari Keller, Scholl, Chiumento, dan Moustfa, Club menang 4-0 atas RB Leipzig. Hebat, anak-anak!"

Bersamaan dengan itu, ada penjelasan: "Kami mohon pengertiannya bahwa karena ketentuan Bundesliga yang berlaku bagi kami, kami hanya diperbolehkan memublikasikan hasil pertandingan serta para pencetak gol. Publikasi lebih lanjut mengenai susunan pemain saat ini tidak diizinkan bagi kami." Di situs Nürnberg tidak ada informasi mengenai laga tersebut, begitu juga di kubu lawan, Leipzig.

Bundesliga juga terlambat merilis, dan itu pun hanya hasil serta para pencetak gol. Laporan ini sejak itu terus diperbarui dengan pertandingan lain yang sudah dimainkan. Menurutnya, di Talent Series, yang diikuti 26 klub divisi pertama dan kedua Jerman dengan tim usia muda mereka, sejauh ini telah berlangsung delapan pertandingan, yang terakhir pada 16 September. Sama seperti Nürnberg dan Leipzig, klub-klub lainnya juga tidak membuat laporan. Jadwal pertandingan berikutnya tidak bisa dilihat di mana pun.

Bahwa pertandingan-pertandingan itu memang akan digelar tertutup untuk umum karena alasan organisasi dan finansial, sebelumnya sudah diumumkan DFL dalam sebuah siaran pers. Namun, bahwa semua informasi di luar hasil dan pencetak gol ditahan seketat itu tetap cukup mengejutkan. Setidaknya, cara ini mungkin mencegah cukup banyak kebingungan. Sebab, format dan regulasi kompetisi ini sangat kompleks.

Usulan Jürgen Klopp tidak mendapat mayoritas

Namun pertama-tama soal alasan di balik pengenalannya. "Titik awal perdebatan ini antara lain adalah kenyataan bahwa kami melihat ada potensi perbaikan di area transisi antara pemain muda dan profesional," jelas bos pembinaan pemain muda FC Bayern, Jochen Sauer, dalam wawancara dengan SPOX. "Kami mendapati bahwa di U17, U19, dan U23 kami memiliki pemain yang antara lain mendapat terlalu sedikit menit bermain dan terlalu sedikit pengalaman bermain di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik."

Sauer merupakan bagian dari kelompok ahli yang pada Oktober tahun lalu ditugaskan untuk mencari solusi atas masalah ini. Turut terlibat antara lain juara dunia Sami Khedira, anggota dewan DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, direktur olahraga Eintracht Frankfurt Markus Krösche, Joti Chatzialexiou dari 1. FC Nürnberg - dan pelatih tim nasional Jerman saat ini, Jürgen Klopp, yang ketika itu masih menjalankan fungsi sebagai Head of Global Soccer Red Bull.

Klopp memulai perdebatan dengan visi yang jelas. "Saya sangat yakin bahwa kami membutuhkan liga U21 sendiri di Jerman. Di Inggris ada itu: Premier League 2," katanya kepada Welt am Sonntag pada Juni 2025. Sementara tim reserve di Jerman bermain dalam sistem liga normal hingga maksimal 3. Liga, di Inggris mereka saling berhadapan dalam kompetisi terpisah. Namun, ide Klopp menuai penolakan. "Saya berbicara dengan banyak orang di Inggris. Mereka sebenarnya tidak senang dengan liga reserve mereka," kata Sauer kepada Kicker saat itu, karena itulah dia "terkejut" dengan usulan Klopp.

Alasan Klopp juga berakar pada situasi di pembinaan pemain muda Leipzig. RBL mencabut tim reserve mereka dari kompetisi pada 2017, dan sejak saat itu menganga jurang antara departemen usia muda mereka yang memang sangat minim hasil dan tim profesional. Menarik jika dilihat dari sudut pandang sekarang: pencabutan tim reserve saat itu disebut memainkan peran krusial dalam kepindahan seorang Philipp Treu pada 2017 dari Leipzig ke SC Freiburg. Kini usianya sudah 25 tahun dan dia adalah harapan besar Klopp di posisi bek kanan dalam tim DFB.

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Bagaimana cara kerja Bundesliga Talent Series?

Alih-alih memperkenalkan kejuaraan U21 yang diinginkan Klopp, kelompok ahli itu pada Maret akhirnya sepakat pada Bundesliga Talent Series. Sebuah kompetisi sukarela dan fleksibel dalam segala hal, yang berfungsi sebagai pelengkap jadwal reguler U17, U19, dan, jika ada, tim reserve yang aktif di sepakbola pria. Jika Talent Series punya moto, mungkin bunyinya: "Semua bisa, tidak ada yang wajib."

Pada dasarnya, talenta berusia 16 hingga 21 tahun dari semua tim yang sudah ada berhak bermain, selain itu maksimal empat pemain yang lebih tua boleh diturunkan. "Ini tidak hanya memungkinkan pembinaan talenta muda secara terarah, tetapi juga memberi pemain yang baru pulih dari cedera sebuah wadah untuk kembali ke kompetisi," demikian bunyi siaran pers tersebut.

Semua klub divisi pertama dan kedua bebas memutuskan apakah mereka ingin ikut atau tidak. Pada musim perdana yang kini sudah dimulai, ada 26 dari 36 klub yang ambil bagian, termasuk 11 klub Bundesliga, di antaranya FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, dan Eintracht Frankfurt. Sementara itu, yang absen antara lain Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart, dan 1. FC Köln.

Kompetisi ini terbagi dalam dua paruh musim. Satu pada musim gugur, satu lagi pada musim semi. Di setiap paruh musim, klub bebas memainkan antara tiga hingga enam pertandingan sesuai keinginan mereka. Dortmund dan FC Bayern, yang baru akan masuk pada paruh musim kedua pada awal 2027, sejauh ini belum memainkan pertandingan apa pun.

Hak tuan rumah, waktu kick-off, dan durasi pertandingan antara 90 hingga 120 menit dengan satu sampai tiga jeda boleh disepakati klub-klub yang bersangkutan. Untuk klasemen, akan dihitung rata-rata poin, dan dua klub terbaik di masing-masing paruh musim akan bertarung memperebutkan gelar dalam sebuah Final Four pada akhir musim. Di sana, omong-omong, penonton juga akan diizinkan hadir.

Klub mana saja yang ambil bagian dalam Bundesliga Talent Series?