Klub dan pemain merekrut tim PR yang sangat canggih untuk menampilkan diri mereka sendiri dan pencapaian mereka dalam cahaya sebaik mungkin. Reporter dengan sangat bersemangat membocorkan transfer, negosiasi, atau nominasi. Sebenarnya, orang bisa berasumsi bahwa di sepak bola Jerman pada tahun 2026 tidak ada yang tetap tersembunyi. Karena itu, cukup patut dicatat bahwa pada 30 Agustus tiba-tiba sebuah kompetisi baru - yang sebelumnya sudah banyak diperbincangkan - dimulai tanpa diketahui publik pada saat itu.

Baru dua hari setelah laga pembuka, klub Divisi Dua 1. FC Nürnberg mengumumkan melalui akun X "ClubNachwuchs" mereka yang jangkauannya tidak terlalu besar (1.471 pengikut) sebuah "update hasil dari Bundesliga Talent Series" dan menulis: "Pada hari Minggu, 1. FC Nürnberg menjalani pertandingan pertama di kompetisi baru ini. Berkat gol dari Keller, Scholl, Chiumento, dan Moustfa, Club menang 4-0 atas RB Leipzig. Kuat, boys!"

Bersamaan dengan itu ada penjelasan: "Kami meminta pengertian bahwa karena ketentuan Bundesliga yang berlaku bagi kami, kami diwajibkan untuk hanya memublikasikan hasil pertandingan serta pencetak gol. Publikasi susunan pemain di luar itu saat ini tidak diizinkan bagi kami." Di situs Nürnberg tidak ada informasi soal pertandingan tersebut, begitu juga di kubu lawan, Leipzig.

Bundesliga juga baru memublikasikan dengan keterlambatan, dan itu pun hanya hasil serta pencetak gol. Laporan ini sejak saat itu terus diperbarui dengan pertandingan lain yang sudah dimainkan. Berdasarkan itu, di Talent Series, yang diikuti 26 klub kasta pertama dan kedua Jerman dengan tim akademi mereka, sejauh ini sudah berlangsung delapan pertandingan, yang terakhir pada 16 September. Sama seperti Nürnberg dan Leipzig, klub-klub lain juga tidak membuat laporan. Jadwal pertandingan berikutnya tidak bisa dilihat di mana pun.

Bahwa pertandingan-pertandingan itu akan digelar tertutup untuk umum karena alasan organisasi dan finansial, sudah diumumkan DFL dalam sebuah siaran pers. Namun, fakta bahwa semua informasi di luar hasil dan pencetak gol ditahan dengan begitu konsisten tetap sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, cara ini kemungkinan besar mencegah banyak kebingungan. Sebab, format dan regulasi kompetisi ini memang sangat kompleks.

Usulan Jürgen Klopp tidak mendapat mayoritas

Tetapi pertama-tama soal alasan diperkenalkannya kompetisi ini. "Titik awal perdebatan ini antara lain adalah kenyataan bahwa kami melihat ada potensi perbaikan di area transisi antara akademi dan profesional", jelas bos akademi FC Bayern, Jochen Sauer, dalam wawancara dengan SPOX. "Kami menemukan bahwa di U17, U19, dan U23 kami memiliki pemain yang, antara lain, mendapatkan menit bermain terlalu sedikit dan terlalu minim pengalaman bertanding di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik."

Sauer merupakan bagian dari kelompok ahli yang pada Oktober tahun lalu ditugaskan mencari solusi atas masalah ini. Turut terlibat antara lain juara dunia Sami Khedira, anggota dewan DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, direktur olahraga Eintracht Frankfurt Markus Krösche, Joti Chatzialexiou dari 1. FC Nürnberg - dan pelatih tim nasional Jerman saat ini Jürgen Klopp, yang ketika itu masih menjabat sebagai Head of Global Soccer Red Bull.

Klopp masuk ke dalam perdebatan dengan visi yang jelas. "Saya sangat yakin bahwa kami membutuhkan liga U21 sendiri di Jerman. Di Inggris ada itu: Premier League 2", katanya kepada Welt am Sonntag pada Juni 2025. Sementara tim cadangan di Jerman bermain di sistem liga normal hingga maksimal kasta 3. Liga, di Inggris mereka berduel dalam kompetisi terpisah. Namun, ide Klopp mendapat perlawanan. "Saya berbicara dengan banyak orang di Inggris. Mereka sebenarnya tidak senang dengan liga cadangan mereka", kata Sauer kepada Kicker saat itu, karena itulah ia "terkejut" dengan usulan Klopp.

Alasan Klopp juga berakar pada situasi di akademi Leipzig. RBL mencabut tim cadangannya dari kompetisi pada 2017, dan sejak itu menganga celah antara departemen akademi mereka (yang memang hasilnya sangat minim) dan tim profesional. Menarik jika dilihat dari sudut pandang saat ini: Penarikan tim cadangan saat itu disebut memainkan peran penting dalam kepindahan seorang Philipp Treu pada 2017 dari Leipzig ke SC Freiburg. Kini usianya 25 tahun dan ia menjadi harapan besar Klopp di posisi bek kanan di tim DFB.

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Bagaimana Bundesliga Talent Series bekerja?

Alih-alih memperkenalkan kejuaraan U21 yang diinginkan Klopp, kelompok ahli itu pada Maret akhirnya sepakat pada Bundesliga Talent Series. Sebuah kompetisi sukarela dan fleksibel dalam segala hal, yang berfungsi sebagai pelengkap bagi klub-klub terhadap jadwal reguler U17, U19, dan - jika ada - tim cadangan yang aktif di sepak bola pria. Jika Talent Series memiliki moto, mungkin bunyinya: "Semua bisa, tidak ada yang wajib."

Pada dasarnya, talenta berusia 16 hingga 21 tahun dari semua tim yang sudah ada berhak bermain, selain itu hingga empat pemain yang lebih tua juga boleh diturunkan. "Ini bukan hanya memungkinkan pengembangan talenta muda secara terarah, tetapi juga memberi platform bagi pemain setelah jeda cedera untuk kembali masuk ke kompetisi", demikian bunyi siaran pers tersebut.

Semua klub kasta pertama dan kedua bebas memutuskan apakah mereka ingin ikut atau tidak. Pada musim pertama yang kini dimulai, ada 26 dari 36 klub yang ambil bagian, termasuk 11 klub Bundesliga, di antaranya FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, dan Eintracht Frankfurt. Sementara itu, yang absen antara lain Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart, dan 1. FC Köln.

Kompetisi ini dibagi ke dalam dua paruh musim. Satu pada musim gugur, satu pada musim semi. Dalam setiap paruh musim, klub bebas memainkan antara tiga hingga enam pertandingan sesuai keinginan mereka sendiri. Dortmund dan FC Bayern, yang baru akan masuk pada paruh musim kedua pada awal 2027, sejauh ini belum memainkan pertandingan.

Hak tuan rumah, waktu kick-off, dan durasi pertandingan antara 90 hingga 120 menit dengan satu sampai tiga jeda dapat diatur klub-klub di antara mereka sendiri. Untuk klasemen akan dihitung rata-rata poin, dan dua klub dengan posisi terbaik dari masing-masing paruh musim akan memperebutkan gelar dalam Final Four di akhir musim. Pada fase itu, penonton kabarnya juga akan diizinkan hadir.

Klub mana saja yang ambil bagian di Bundesliga Talent Series?