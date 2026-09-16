Menurut laporan Bild , penyerang 23 tahun milik Glasgow Rangers itu tinggal selangkah lagi mendapatkan panggilan ke tim nasional Ceko. Disebutkan pula bahwa direktur olahraga Pavel Nedved sudah menjalin kontak dengannya.

Naderi lahir di Dresden sebagai putra dari ibu berkebangsaan Ceko dan ayah berkebangsaan Bulgaria. Di masa lalu, federasi Bulgaria juga disebut sempat berupaya mendapatkan jasanya, tetapi Naderi menolak pendekatan itu - untuk Ceko, menurut kabar yang beredar, ia bisa saja luluh. Jika pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp melihat potensi untuk karier bersama DFB, ia tampaknya harus bergerak cepat.

Jika Naderi benar-benar merencanakan masa depan di tim nasional Ceko, ia terlebih dahulu harus mengajukan paspor Ceko. Karena itu, belum jelas apakah ia sudah akan bisa dimainkan pada laga-laga Nations League yang akan datang melawan Kroasia, Inggris (dua kali), dan Spanyol.

Bagaimana Ryan Naderi bergabung dengan Glasgow Rangers?

Naderi berasal dari akademi Dynamo Dresden, tetapi sudah pindah ke Borussia Mönchengladbach pada usia 17 tahun. Lompatan ke sepak bola profesional akhirnya ia wujudkan pada 2024 bersama Hansa Rostock. Dalam 45 penampilan di 3. Liga, ia mencatatkan 13 gol dan sembilan assist. Dengan tinggi badan 1,94 meter, Naderi adalah penyerang tengah klasik

Musim dingin lalu, ia pindah dengan nilai rekor 3. Liga sebesar 5,5 juta euro ke klub tradisional Skotlandia, Rangers. Sejak saat itu, ia membukukan enam gol dan enam assist dalam 21 penampilan. Akhir pekan lalu, ia menyumbang satu assist dalam kemenangan 3-0 pada laga Old Firm yang bergengsi melawan rival sekota asal Glasgow, Celtic, dan juga terlibat dalam proses terciptanya satu gol lainnya.

Jerman akan menghadapi Belanda, Serbia, dan Yunani (dua kali) pada periode pertandingan internasional mendatang. Klopp berencana memanggil skuad yang luar biasa besar untuk menguji banyak pemain berbeda, dan kejutan juga mungkin terjadi.