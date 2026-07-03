Jürgen Klopp dengan jujur mengungkapkan apa yang diperlukan agar dia bersedia membela timnas Jerman

Jürgen Klopp telah mengonfirmasi pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Manajer berpengalaman itu mengumumkannya secara langsung di televisi melalui Magenta TV. Sky Sports Germany telah melaporkan pada Jumat pagi bahwa Klopp telah berbicara dengan Federasi Sepak Bola Jerman.

Sebelumnya pada hari Jumat, Julian Nagelsmann memutuskan untuk mundur dari tim nasional. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028, ia tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala.

Mantan manajer RB Leipzig dan Bayern München ini bertanggung jawab atas kegagalan di Piala Dunia, di mana Paraguay terbukti lebih kuat dalam adu penalti pada babak 16 besar.

“Ya, saya bisa mengonfirmasi pembicaraan tersebut. Segalanya berjalan cukup cepat. Julian telah mengundurkan diri. DFB sedang mencari penggantinya. Dan mereka sedang berbicara dengan saya,” kata Klopp pada Jumat malam.

Namun, kepindahan ini masih jauh dari pasti. “Masih butuh waktu lebih lama. Saya memiliki kontrak dengan Red Bull. Saya sudah memberi tahu mereka bahwa saya tertarik dengan pembicaraan ini.”

“Saya juga harus berbicara dengan Oliver Mintzlaff. Dia adalah atasan saya. Kami sudah membahas beberapa hal. Saya berasumsi bahwa dia tidak akan keberatan. Saya sudah berada di sana selama 19 bulan. Itu adalah periode yang intens,” lanjut Klopp.

“Saya sudah siap. Begitu pembicaraan dimulai, pikiran Anda akan bekerja penuh. Kita harus melakukan perubahan mendasar di tim Jerman itu,” tutup mantan pelatih Liverpool dan Borussia Dortmund tersebut.



