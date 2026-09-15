Lothar Matthäus memperkirakan Marc ter Stegen akan masuk dalam skuad pertama pilihan Jürgen Klopp untuk periode jeda internasional mendatang, seperti yang ia tulis dalam kolomnya di Sky Sports.

Manuel Neuer kini sudah tidak lagi tersedia untuk timnas Jerman. Ia mengucapkan perpisahan kepada tim nasional setelah Piala Dunia terakhir, sehingga Klopp harus memilih kiper lain.

Menurut Matthäus, mantan manajer Liverpool dan Borussia Dortmund itu sebaiknya memilih kiper Ajax tersebut. Ia bahkan memprediksinya sebagai pemain inti.

Pemegang rekor penampilan terbanyak untuk Jerman itu bahkan yakin Klopp akan memilih Ter Stegen, sebagaimana ia simpulkan dari perkataan kiper Ajax tersebut, yang mengatakan bahwa ia telah menjalani pembicaraan yang baik dengan pelatih tim nasional yang baru.

“Dari kata-katanya, saya menyimpulkan bahwa dia masuk skuad. Saya yakin. Jika dia terus melanjutkan performanya di Ajax seperti ini, maka dia jelas menjadi kandidat untuk menjadi kiper utama di tim nasional,” kata Matthäus.

Kamis, Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman. Pada periode jeda internasional mendatang, ia akan menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia bersama Jerman.