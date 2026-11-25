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Jude Bellingham memuji Jose Mourinho dan menyebut pelatih berpengalaman itu sebagai alasan utama di balik penampilan kelas dunianya saat ini. Pemain internasional Inggris tersebut menjadi penggerak kebangkitan Real Madrid pada babak kedua saat mereka menghancurkan PSV Eindhoven di Liga Champions pada Selasa malam.

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Andalan Real Madrid bersinar di Bernabeu

Bellingham kembali tampil gemilang di Bernabeu dalam laga Eropa. Gol solo sensasionalnya membantu Madrid membalikkan ketertinggalan saat turun minum dan menghancurkan PSV 5-1 . Seusai kemenangan telak itu, pemain internasional Inggris tersebut mengatakan bahwa ia mungkin sedang memainkan sepakbola terbaik dalam kariernya sejak meninggalkan Borussia Dortmund menuju ibu kota Spanyol. Meski aksi individunya menjadi sorotan, andalan Real Madrid itu segera mengalihkan pujian kepada rekan-rekannya di ruang ganti serta jajaran pelatih yang turut mendorong performa gemilangnya. Bellingham merasa betah di Madrid dan menyebut kebersamaan di klub sebagai faktor yang membuat permainannya berkembang.

"Ya, hasilnya bagus. Saya menerima bola dan berpikir: 'Saya tidak akan mengoper, saya akan menembak', lalu terjadilah gol. Gol yang sangat indah dan itulah mengapa saya sangat senang," katanya, seperti dikutip Marca. "Saya benar-benar menikmati permainan saya. Saya menyukai pelatih, stafnya, rekan-rekan setim saya. Mereka banyak membantu saya. Itulah mengapa saya bermain bagus, karena saya mendapat banyak bantuan dari seluruh tim."

Bellingham puji pengaruh Mourinho

Bellingham menyebut Mourinho sebagai sosok di balik performa sensasionalnya bersama Madrid dan memuji pelatih asal Portugal itu karena telah membantunya mengeluarkan seluruh potensinya. Berbicara terus terang tentang penampilannya, pemain internasional Inggris tersebut menepis anggapan bahwa kontribusinya semata-mata berasal dari perannya sebagai gelandang serang. Ia justru menunjuk kebebasan taktis yang kini dinikmatinya di seluruh area lapangan.

"Saya tidak tahu apakah itu karena saya bermain sebagai gelandang serang. Menurut saya, ini soal fleksibilitas: bermain lebih dalam dan membantu membangun serangan. Saya bergerak sedikit lebih maju untuk menyelesaikan peluang. Menurut saya, Mourinho memberi saya kepercayaan diri yang besar. Ya, itulah mengapa saya bermain bagus, karena saya bahagia," ujarnya, sebelum menambahkan: "Mourinho... titik."

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Menanggapi kemarahan saat jeda

Meski timnya meraih hasil positif, sang gelandang mengungkap pengarahan Mourinho yang penuh emosi saat jeda . Ia mengatakan pelatih berjuluk 'Special One' itu sama sekali tidak terkesan dengan penampilan lamban timnya sepanjang 45 menit pertama. Mourinho, yang tidak segan berbicara terus terang ketika standar permainan menurun, menyampaikan kekecewaannya dengan sangat jelas di ruang ganti dan menuntut para pemainnya segera bereaksi setelah jeda.

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"Ya, sedikit marah, tetapi itu wajar. Dia pelatih papan atas dan mengharapkan jauh lebih banyak dari kami. Menurut saya, kami jauh lebih baik pada babak kedua," ungkap Bellingham.

Menghormati pemain senior di ibu kota Spanyol

Pemain internasional Inggris itu juga membahas kemungkinan suatu hari mengenakan ban kapten di ibu kota Spanyol. Namun, ia segera meredam ambisi untuk mendapatkannya dalam waktu dekat karena menghormati hierarki yang sudah terbentuk di ruang ganti. Meski dengan cepat menjadi sosok penting yang vokal di lapangan, Bellingham menegaskan bahwa ia tidak terburu-buru mengambil peran para pemain senior klub. Ia memilih tetap bekerja keras dan berfokus menyesuaikan diri dengan kehidupan di Madrid.

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"Saya tidak tahu. Kami sudah memiliki kapten-kapten yang sangat bagus, seperti Fede, Vini, Rodrygo, para pemain yang telah menjalani banyak musim di sini. Saya sangat nyaman dengan posisi saya, mempelajari berbagai hal, sedikit meningkatkan kemampuan bahasa Spanyol saya dan, ya, saya belajar banyak dari rekan-rekan setim saya," jelasnya.