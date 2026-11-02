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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jude Bellingham terpukau gol spektakuler Yan Diomande saat Real Madrid menang mudah atas Racing Santander

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Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Racing Santander di La Liga, tetapi gol spektakuler Yan Diomande mencuri perhatian. Jude Bellingham dibuat terpukau oleh tendangan voli luar biasa rekan setimnya itu saat timnya mengamankan tiga poin penting tanpa kesulitan.

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Real Madrid raih kemenangan mudah

Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander di Liga. Tim ini mendominasi pertandingan sejak peluit pertama dan mengamankan tiga poin lewat penampilan menyerang yang tanpa ampun pada babak pertama.

Kylian Mbappe membuka skor lewat titik penalti saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Gol cepat itu menjadi awal dari penampilan yang produktif di depan gawang. Bellingham dan Diomande kemudian menambah keunggulan hingga Racing tak mampu lagi mengejar. Dominasi Madrid membuat lini pertahanan Real Madrid menjalani pertandingan tanpa banyak tekanan.

Bellingham terpukau oleh Diomande

Meski Madrid tampil apik sebagai tim, gol sensasional Diomande-lah yang paling menyita perhatian. Pemain muda itu melepaskan tendangan voli keras dari luar kotak penalti pada menit ke-36 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Bellingham segera mengungkapkan kekagumannya atas gol spektakuler tersebut. Berbicara setelah pertandingan, pemain timnas Inggris itu mengaku benar-benar terkejut dengan kemampuan menembak rekan setimnya.

"Luar biasa," kata Bellingham melalui situs resmi klub. "Saya tidak tahu dia bisa menembak seperti itu, tetapi dia sangat bagus. Dia pemain istimewa, dan kami sangat senang memilikinya di skuad kami."

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Mantan bintang Borussia Dortmund itu juga menyebut Diomande mulai terbiasa mencetak gol-gol indah dari luar kotak penalti. Ia menyinggung satu gol spektakuler sebelumnya: "Gol melawan Leipzig juga luar biasa."

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04 Nov 2026

RMA

RMA

Bellingham capai tonggak 50 gol

Bellingham bukan hanya memuji rekan setimnya. Ia juga mencapai tonggak penting saat menghadapi Racing. Golnya pada menit ke-22 menjadi gol ke-50 yang ia cetak bersama Real Madrid.

"Mencapai 50 gol bersama Real Madrid sangat istimewa," kata Bellingham. "Bukan hanya bagi saya dan impian saya, tetapi juga bagi tim."

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Fokus beralih ke tantangan berikutnya

Real Madrid kini akan mengalihkan fokus ke pertandingan Liga Champions pada tengah pekan. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas AEK pada Rabu, lalu menghadapi Valencia di Liga pada akhir pekan.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo