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Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Racing Santander di La Liga, tetapi gol spektakuler Yan Diomande mencuri perhatian. Jude Bellingham dibuat terpukau oleh tendangan voli luar biasa rekan setimnya itu saat timnya mengamankan tiga poin penting tanpa kesulitan.

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Real Madrid raih kemenangan mudah

Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander di Liga. Tim ini mendominasi pertandingan sejak peluit pertama dan mengamankan tiga poin lewat penampilan menyerang yang tanpa ampun pada babak pertama.

Kylian Mbappe membuka skor lewat titik penalti saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Gol cepat itu menjadi awal dari penampilan yang produktif di depan gawang. Bellingham dan Diomande kemudian menambah keunggulan hingga Racing tak mampu lagi mengejar. Dominasi Madrid membuat lini pertahanan Real Madrid menjalani pertandingan tanpa banyak tekanan.

Bellingham terpukau oleh Diomande

Meski Madrid tampil apik sebagai tim, gol sensasional Diomande-lah yang paling menyita perhatian. Pemain muda itu melepaskan tendangan voli keras dari luar kotak penalti pada menit ke-36 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Bellingham segera mengungkapkan kekagumannya atas gol spektakuler tersebut. Berbicara setelah pertandingan, pemain timnas Inggris itu mengaku benar-benar terkejut dengan kemampuan menembak rekan setimnya.

"Luar biasa," kata Bellingham melalui situs resmi klub. "Saya tidak tahu dia bisa menembak seperti itu, tetapi dia sangat bagus. Dia pemain istimewa, dan kami sangat senang memilikinya di skuad kami."

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Mantan bintang Borussia Dortmund itu juga menyebut Diomande mulai terbiasa mencetak gol-gol indah dari luar kotak penalti. Ia menyinggung satu gol spektakuler sebelumnya: "Gol melawan Leipzig juga luar biasa."

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Bellingham capai tonggak 50 gol

Bellingham bukan hanya memuji rekan setimnya. Ia juga mencapai tonggak penting saat menghadapi Racing. Golnya pada menit ke-22 menjadi gol ke-50 yang ia cetak bersama Real Madrid.

"Mencapai 50 gol bersama Real Madrid sangat istimewa," kata Bellingham. "Bukan hanya bagi saya dan impian saya, tetapi juga bagi tim."

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Fokus beralih ke tantangan berikutnya

Real Madrid kini akan mengalihkan fokus ke pertandingan Liga Champions pada tengah pekan. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas AEK pada Rabu, lalu menghadapi Valencia di Liga pada akhir pekan.