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Jude Bellingham kembali tampil gemilang di Liga Champions pada Selasa malam. Tendangan setengah volinya yang spektakuler membantu Real Madrid menang telak atas PSV Eindhoven. Gol itu langsung memicu perbandingan dengan legenda klub Zinedine Zidane, tetapi pemain internasional Inggris tersebut menanggapinya dengan rendah hati.

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Bellingham bersinar saat Real Madrid menang telak atas PSV

Bellingham kembali tampil gemilang pada Selasa malam. Ia mencetak gol spektakuler saat Madrid meraih kemenangan telak 5-1 atas PSV di Liga Champions. Pemain internasional Inggris itu melepaskan tendangan setengah voli luar biasa untuk menuntaskan rangkaian permainan yang menunjukkan performa gemilangnya.

Bellingham tampil luar biasa sejak awal musim dan terus menjadi penggerak permainan Real Madrid. Penampilan terbarunya di kompetisi Eropa langsung mengundang banyak perhatian, dengan banyak pengamat membandingkan gelandang tersebut dengan ikon Madrid, Zidane.

Bintang Inggris menolak perbandingan dengan Zidane

Meski perbandingan dengan legenda Prancis itu semakin ramai, mantan gelandang Borussia Dortmund tersebut enggan menerimanya. Berbicara kepada media setelah kemenangan meyakinkan itu, Bellingham segera menegaskan bahwa dirinya belum selevel dengan ikon klub tersebut.

“Dibandingkan dengan Zidane? Tidak, itu berlebihan,” kata Bellingham, seperti dikutip Onze Mondial. “Itu gol yang bagus, tetapi tidak. Zidane jauh lebih baik daripada saya, jauh lebih elegan. Dia idola saya sejak kecil dan dia jauh lebih baik.”

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Gaya bermain dan nomor punggung lima yang sama

Meski Bellingham menanggapinya dengan rendah hati, mudah dipahami mengapa suporter dan pengamat melihat kemiripan tersebut. Selain sama-sama tampil elegan saat menguasai bola, pemain Inggris itu juga mengenakan nomor punggung lima yang tidak lazim dan menjadi terkenal berkat Zidane di Madrid.

Selain itu, Bellingham menjadi pemain kunci Real Madrid sejak didatangkan dari Dortmund pada 2023. Selama periode tersebut, pemain berusia 23 tahun itu membantu tim meraih gelar Liga Champions, La Liga, Piala Super UEFA, Piala Super Spanyol, dan Piala Interkontinental. Secara total, ia mencatatkan 53 gol dan 38 assist dalam 158 penampilan di berbagai kompetisi.

Fokus beralih ke laga melawan Deportivo Alaves

Bellingham dan rekan-rekan setimnya kini akan berusaha membawa momentum dari penampilan gemilang mereka di Eropa ke kompetisi domestik. Madrid kembali berlaga di La Liga akhir pekan ini dengan menghadapi Deportivo Alaves.