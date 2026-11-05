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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Jude Bellingham puji ‘mentalitas’ Real Madrid setelah bintang Inggris itu menginspirasi kebangkitan dramatis lainnya di Liga Champions melawan AEK Athens

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Jude Bellingham memuji mentalitas juara rekan-rekan setimnya setelah tampil gemilang dalam kemenangan dramatis atas AEK Athens di Liga Champions. Gelandang Inggris itu meraih penghargaan MVP seusai laga menegangkan yang diwarnai dua kali kebangkitan tim asuhan Jose Mourinho untuk mengamankan tiga poin.

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Madrid raih kemenangan dramatis di Liga Champions

Bellingham tampil sebagai pemain terbaik saat Madrid meraih kemenangan sengit 3-2 di kandang AEK Athens dalam laga Liga Champions. Gelandang asal Inggris itu memulai kebangkitan penting bagi tim Mourinho pada malam yang sulit di Yunani.

Pemain timnas Inggris itu memulai kebangkitan dengan mencetak gol penyama kedudukan lewat tumit pada menit ke-32, setelah Aboubakary Koita membawa AEK unggul saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Pada babak kedua, Stavros Pilios kembali membawa AEK unggul pada menit ke-75, tetapi Madrid menyamakan kedudukan tiga menit kemudian lewat Kylian Mbappe. Gol kemenangan Real Madrid akhirnya tercipta pada menit-menit terakhir; Federico Valverde mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan keras dari luar kotak penalti untuk memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin.

Bellingham puji mentalitas juara Real Madrid

Bellingham segera memuji semangat kolektif skuad setelah peluit akhir berbunyi. Ia yakin kegigihan itu adalah hal yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan musim ini.

"Pertandingan yang sangat sulit," kata Bellingham melalui situs resmi klub. "Kami bekerja keras untuk meraih kemenangan ini dan dua kali bangkit dari ketertinggalan. Ini kemenangan yang sangat penting dalam perjalanan kami di Liga Champions musim ini.

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"Kami kembali bangkit, dan inilah mentalitas Real Madrid serta pola pikir yang harus kami pertahankan sepanjang sisa musim. Kami akan bertandang ke Valencia dengan antusiasme tinggi dan semoga bisa menang, karena pertandingan terpenting adalah pertandingan berikutnya."

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Gelandang itu tanggapi kontribusi penting Cucurella dan Valverde

Gol pertama Bellingham tercipta berkat umpan akurat rekan setimnya, Marc Cucurella, yang dituntaskan oleh gelandang Inggris itu. Mengenai golnya sendiri, Bellingham mengatakan: "Itu berkat insting dan sedikit kemampuan. Umpan Marc sangat bagus."

Namun, gol kemenangan spektakuler Valverde-lah yang benar-benar mencuri perhatian. Bellingham sangat mengagumi kemampuan teknik luar biasa rekan duetnya di lini tengah tersebut.

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"Jauh lebih bagus daripada gol saya," aku Bellingham ketika ditanya tentang gol Valverde. "Tidak mengherankan Fede bisa menendang seperti itu, tetapi gol tersebut sangat penting bagi kami, seperti yang terlihat dari reaksi tim. Kami sangat senang meraih tiga poin."

Mourinho alihkan fokus ke laga penting melawan Valencia

Skuad Mourinho kini harus segera kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik. Madrid dijadwalkan menghadapi Valencia di Mestalla dalam laga Liga pada Sabtu ini. Real Madrid saat ini menempati peringkat ketiga klasemen liga setelah mengumpulkan 27 poin dari 11 pertandingan pertama. Kemenangan akhir pekan ini sangat penting untuk memangkas selisih tiga poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo