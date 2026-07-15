Jude Bellingham langsung meninju pemain Argentina begitu peluit akhir dibunyikan

Jude Bellingham terlibat dalam sebuah keributan segera setelah pertandingan Inggris melawan Argentina (1-2) berakhir. Rekaman video memperlihatkan bahwa gelandang tersebut melayangkan pukulan kepada pemain cadangan Valentín Barco.

Saat itu, Barco sedang merayakan keberhasilan timnya melaju ke final bersama rekan-rekan setimnya. Alasan mengapa Bellingham bereaksi seperti itu setelah peluit akhir dibunyikan belum sepenuhnya jelas.

Bellingham melakukan pelanggaran terhadap Lionel Messi di masa tambahan waktu, yang kemudian memicu pertengkarannya dengan Nicolás Otamendi. Namun, pemain asal Inggris itu tidak diberi kartu kuning.

Pemain Real Madrid ini sebelumnya juga menjatuhkan Alexis Mac Allister di babak semifinal dan sering terlibat dalam perdebatan sengit di lapangan. Cristian Romero mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Bellingham.

Selain itu, terjadi beberapa insiden lain antara pemain Inggris dan Argentina. Meskipun suasana tegang, wasit Ismail Elfath tidak perlu mengeluarkan kartu merah.

Inggris sempat unggul lewat Anthony Gordon, namun itu tidak cukup. Enzo Fernández dan Lautaro Martínez memastikan tempat di final bagi juara dunia 2022.