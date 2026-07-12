Jude Bellingham langsung membalas pernyataan pelatih timnasnya, Thomas Tuchel, setelah pertandingan Inggris vs Norwegia: 'Mungkin dia tidak tahu...'

Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, meskipun timnya berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia, merasa sangat tidak puas dengan penampilan timnya saat melawan Norwegia (2-1). "Kami beruntung," kata pelatih asal Jerman itu, antara lain, kepada ITV.Jude Bellingham, yang mencetak kedua gol Inggris, tampak tidak terlalu terpengaruh oleh pernyataan pelatihnya.

Inggris mengalami kesulitan melawan Norwegia di sebagian besar pertandingan. Meskipun penyerang andalan Erling Braut Haaland sebagian besar berhasil dinetralkan, tim Skandinavia itu tetap berhasil unggul melalui Andreas Schjelderup.

Setelah gol penyama kedudukan yang kontroversial, Bellingham mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu setelah kesalahan yang dilakukan kiper Norwegia, Ørjan Nyland. Inggris tampil di bawah tekanan di sebagian besar pertandingan dan terkadang lolos berkat keberuntungan, bukan karena permainan yang baik.

"Kami membuat segalanya menjadi sangat, sangat sulit bagi diri kami sendiri hari ini," kata Tuchel. "Hasilnya fantastis, kami lolos ke semifinal. Ini luar biasa. Tapi saya tidak puas dengan penampilan kami. Dalam segala hal."

"Semangat juang ada, tapi kami membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi diri kami sendiri karena cara kami bermain. Ceroboh, kesalahan taktis, tidak cukup cepat. Tidak cukup konsisten. Kami beruntung."

“Kami akan menjadi lebih baik, kami harus menjadi lebih baik. Sekarang saatnya merayakan. Sekarang saatnya merenungkan semuanya. Kami membutuhkan segalanya untuk menampilkan performa yang lebih baik.”

Namun, Tuchel tidak setuju dengan anggapan bahwa kurangnya mentalitaslah yang membuat Inggris kesulitan menghadapi Norwegia. “Mentalitas?!”, seru sang pelatih kepala dengan nada heran.

"Bahwa kami berhasil lolos, itu murni berkat mentalitas kami. Bagaimana bisa kamu masih membicarakan soal mentalitas? Ini murni soal mentalitas. Ini bukan masalah mentalitas."

"Kamu bisa memasukkannya ke dalam botol dan menjualnya. Kenapa kamu membicarakan mentalitas? Masalahnya ada pada kualitas permainan kami. Kami harus bermain lebih baik," kata Tuchel.

Anehnya, Bellingham tampaknya tidak terlalu peduli dengan kata-kata pelatihnya. Dalam wawancara langsung setelah pertandingan, bintang Real Madrid itu menanggapi pernyataan Tuchel: “Ya, terserah. Terserah.”

“Itu adalah pertandingan yang sulit dan berat. Bagi semua orang, itu adalah pertandingan yang sangat melelahkan. Saya menghargai semua pemain dan usaha yang telah mereka tunjukkan.”

Beberapa saat kemudian, di ruang pers di Hard Rock Stadium, Miami, Bellingham menanggapi lebih lanjut pernyataan Tuchel. “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini,” ujarnya merujuk pada cuaca panas di Florida.

"Melawan pemain seperti Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth... Itu bukanlah tim yang mudah untuk dihadapi. Kami telah berusaha menciptakan suasana yang positif dan harus mempertahankannya menjelang semifinal."

"Saya tidak bisa cukup memuji para pemain. Anda tidak akan selalu menang di setiap pertandingan dengan permainan indah dan seribu umpan. Terkadang Anda juga harus menang dengan cara yang ‘kotor’, dan itulah yang kami lakukan lagi hari ini," kata Bellingham yang jujur.