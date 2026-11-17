Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Kane mengakhiri penantian 25 tahun bagi pemain Inggris untuk meraih Ballon d’Or. Namun, akankah salah satu rekannya di timnas mengikuti jejaknya dan memenangi penghargaan yang sama dalam waktu dekat? Mantan bintang timnas Inggris Mark Hateley menjelaskan kepada GOAL mengapa Jude Bellingham dan Declan Rice patut dianggap sebagai kandidat serius peraih Ballon d’Or.

Iklan

Owen Meraih Ballon d’Or pada 2001

Sepakbola Inggris mengalami masa paceklik penghargaan itu setelah mantan penyerang Liverpool, Real Madrid, dan Manchester United, Michael Owen, dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia pada 2001 .

Empat tahun setelah keberhasilan itu, Frank Lampard dan Steven Gerrard masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga di belakang ikon Barcelona Ronaldinho. Namun, itulah pencapaian terbaik pemain Inggris selama hampir dua dekade berikutnya. Bellingham berhasil naik podium dengan menempati posisi ketiga pada 2024.

Kane Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik di Dunia

Saat itu, mulai muncul pertanyaan serius apakah pemain bintang asal Inggris akan kembali meraih penghargaan paling bergengsi tersebut. Ketika dua pemain yang kerap disebut terbaik sepanjang masa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, mulai keluar dari sorotan utama, peluang pun terbuka.

Kane mampu memanfaatkan peluang itu pada 2026 . Penyerang produktif Bayern Munich tersebut mencetak 73 gol dalam penampilannya bersama klub dan timnas musim lalu. Ia berhasil mengungguli persaingan dari penyerang Prancis pemecah rekor, Kylian Mbappe, meski dengan selisih tipis.

Iklan Iklan

Dengan pemain Inggris kembali berada di puncak sepakbola dunia, meski gelar kolektif masih sulit diraih, mungkinkah ini menjadi awal semacam era keemasan, dengan bintang Real Madrid Bellingham dan andalan Arsenal Rice menjadi bagian darinya?

Topik Terkait

Bisakah Bellingham dan Rice Bersaing Meraih Ballon d’Or?

Ketika ditanya apakah akan ada lagi pemain Inggris yang mendapat pengakuan dalam perebutan Ballon d’Or , mantan penyerang timnas Inggris Hateley, yang berbicara dalam kerja sama dengan London.Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa Anda sudah menyebut dua nama yang langsung layak masuk dalam daftar kandidat.

“Menurut saya, ketika Jude mencapai kekuatan fisik penuhnya, ia saat ini punya kekuatan khas pemain muda, lalu saya rasa pada usia 27 atau 28 tahun Anda mendapatkan kekuatan lain sebagai pemain profesional, dan ketika memasuki awal usia 30-an, Anda mendapat tambahan kekuatan lagi.

Iklan

“Saya kecewa Jude ditarik keluar saat melawan Spanyol karena pada tahap pertandingan seperti itu, Anda membutuhkan pemain yang bisa membawa bola. Anda bukan hanya membutuhkan seseorang yang bisa menerima dan menahan bola di depan, itulah sebabnya Dominic Calvert-Lewin masuk, tetapi juga pemain yang bisa membawa bola keluar dari tekanan ketika tim terus-menerus terdesak. Bola harus diberikan kepadanya, dan beberapa kali kami melihat ia menerima bola lalu terus berlari membawanya. Tenaganya masih ada dan ia tahu itu. Karena itulah saya rasa ia agak kecewa ditarik keluar.

“Namun, ia termasuk pemain yang akan terus berkembang. Saya rasa Thomas Tuchel akan memahami itu seiring ia makin terbiasa menjadi pelatih timnas.

Iklan

“Rice juga begitu, tetapi ancamannya dalam menyerang tidak sebesar Jude. Jude masih belajar kapan harus melakukan tekel dan kapan tidak. Ia masih rentan melakukan tekel ceroboh karena masih muda, tetapi seiring bertambahnya pengalaman, ia bisa mengendalikan itu dan melakukannya saat diperlukan. Ketika ia ditarik keluar, saya bilang bahwa saya rasa ia akan kecewa. Dialah pemain andalan kami, pemain yang membawa bola ke depan.”

Bintang Timnas Inggris Tampil di Puncak Permainan

Bellingham sebelumnya masuk dalam persaingan Ballon d’Or setelah menjalani musim debut yang mengesankan di Madrid, dengan meraih gelar La Liga dan Liga Champions serta mencetak 23 gol di semua kompetisi. Ia kembali tampil dalam performa terbaiknya di Piala Dunia 2026.

Iklan

Rice juga tampil menonjol di turnamen tersebut setelah meraih gelar Liga Primer bersama Arsenal di level klub. Pada usia 27 tahun, ia dinilai telah mengeluarkan seluruh potensinya dan mencapai puncak karier profesional yang kini perlu dipertahankan.