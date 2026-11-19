Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jude Bellingham dikabarkan telah memberi tahu petinggi Real Madrid tentang dua syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum ia berkomitmen untuk bertahan dalam jangka panjang. Pemain timnas Inggris itu, yang performanya meningkat pesat sejak Piala Dunia, sudah menjalani pembicaraan perpanjangan kontrak meski kesepakatannya saat ini masih berlaku selama beberapa tahun lagi.

Iklan

Madrid buka pembicaraan, Bellingham ajukan syarat

Real Madrid telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Bellingham mengenai kontrak yang lebih baik, meski kesepakatannya saat ini berlaku hingga 2029. Menurut Ok Diario, raksasa Spanyol itu ingin memberi penghargaan atas performa apik sang gelandang, tetapi ia telah mengajukan dua tuntutan jelas sebelum menandatangani kontrak.

Pertama, Bellingham ingin masuk kategori gaji yang sama dengan Vinicius Junior . Negosiasi awal berpusat pada angka sekitar €22 juta per tahun, setara dengan penghasilan pemain Brasil itu saat ini, meski belum pasti apakah jumlah tersebut saja cukup untuk mencapai kesepakatan.

Jaminan olahraga dan pengaruh di ruang ganti

Selain syarat finansial, Bellingham menginginkan jaminan konkret mengenai arah klub di bidang olahraga. Ia meminta kejelasan dari jajaran petinggi tentang visi jangka panjang mereka serta jaminan bahwa skuad akan tetap mampu bersaing memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions.

Di balik layar di Valdebebas, jajaran petinggi klub sangat puas dengan kontribusinya di lapangan maupun profesionalismenya di luar lapangan. Para pejabat klub sangat menghargai kecepatannya menguasai bahasa Spanyol, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan mudah bersama rekan-rekan setim saat pertandingan dan memikul tanggung jawab lebih besar di ruang ganti.

Iklan Iklan

Amankan pemain inti di Bernabeu

Upaya Madrid untuk mempertahankan Bellingham menyusul langkah mereka baru-baru ini mengamankan talenta muda penting lainnya, setelah Arda Guler menandatangani perpanjangan kontrak baru yang membuatnya bertahan di Bernabeu hingga Juni 2032. Mengamankan Bellingham menjadi langkah besar berikutnya seiring upaya klub membangun skuad di sekitar para pemain inti yang telah membuktikan kemampuan mereka untuk tahun-tahun mendatang.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Nilai Bellingham bagi tim terus meningkat setelah performanya menunjukkan peningkatan nyata sejak Piala Dunia. Tampil gemilang dalam peran yang dirancang khusus untuknya di bawah manajer Jose Mourinho, Bellingham telah mencatatkan lima gol dan empat assist dalam 16 penampilan sejauh musim ini.

Negosiasi penting menanti Real Madrid

Negosiasi antara kubu Bellingham dan jajaran petinggi Madrid masih berlangsung, dan kedua pihak belum mencapai titik temu akhir. Meski mempertahankan sang gelandang jelas menjadi prioritas klub, kecepatan tercapainya kesepakatan akan bergantung pada kemampuan mereka menjembatani perbedaan terkait tuntutan gajinya serta memaparkan rencana olahraga yang meyakinkan.