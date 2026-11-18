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Paris Saint-Germain telah membuka negosiasi untuk memperpanjang kontrak kapten mereka yang telah lama membela klub, Marquinhos. Bek asal Brasil itu telah menjadi pilar proyek klub di ibu kota Prancis selama lebih dari satu dekade dan tetap menjadi bagian penting dari kelompok pemimpin skuad.

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Juara Eropa berupaya mempertahankan kapten

Paris Saint-Germain bertekad memperpanjang masa bakti legenda klub Marquinhos di Parc des Princes. Sejak bergabung dari AS Roma pada 2013, pada masa awal era QSI, bek veteran itu berkembang menjadi pemimpin utama di ruang ganti.

Raksasa Ligue 1 itu ingin menghindari ketidakpastian mengenai masa depan kapten mereka, seperti pertama kali dilaporkan oleh RMC Sport. Marquinhos hampir menyelesaikan masa pemulihannya setelah mengalami regangan otot paha kanan saat laga Liga Champions melawan Barcelona . Bek asal Brasil itu diperkirakan segera kembali bergabung dengan skuad dan bisa tampil dalam pertandingan PSG melawan Nice pada Sabtu.

Menangkal ketertarikan dari luar

Dalam beberapa musim terakhir, Marquinhos kerap menjadi bahan spekulasi, dengan rumor yang terus beredar mengenai kemungkinan kepindahan bernilai besar ke Qatar.

Klub sebelumnya merekrut Illia Zabarnyi dari AFC Bournemouth sebagai calon penerus jangka panjang untuk posisi kapten. Meski mendapat tekanan dari pemain muda tim nasional Ukraina itu, Marquinhos tetap mempertahankan tempatnya sebagai pemain inti dan terus menjadi bagian penting dalam skema taktik staf pelatih saat ini.

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Negosiasi masih berlangsung

Pembicaraan antara klub dan perwakilan sang pemain dilaporkan berjalan baik. PSG ingin memastikan masa depan jangka panjang kapten mereka dan telah menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun kepadanya, dengan pembicaraan antara kedua pihak masih berlangsung. Bek yang akan berusia 33 tahun pada Mei mendatang itu saat ini terikat kontrak dengan klub Paris tersebut hingga Juni 2028.

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Marquinhos telah menjalani karier bertabur trofi di Paris Saint-Germain, dengan 11 gelar Ligue 1 dan dua trofi Liga Champions. Ia juga meraih dua gelar Piala Super UEFA, di antara berbagai penghargaan lainnya, yang menegaskan pentingnya perannya dalam kesuksesan klub selama bertahun-tahun.

Kontribusi Marquinhos musim ini

Marquinhos telah tampil delapan kali untuk Paris Saint-Germain di semua kompetisi musim ini dan mencetak tiga gol.

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Paris Saint-Germain saat ini memuncaki klasemen Ligue 1 dengan 23 poin, unggul dua poin atas Lille yang berada di posisi kedua.