Dalam sebuah langkah yang mengakhiri seluruh spekulasi, Federasi Sepak Bola Spanyol secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak sang arsitek kejayaan, Luis de la Fuente, hingga tahun 2032.

Kontrak jangka panjang ini bukan sekadar hadiah atas raihan trofi Piala Eropa dan Piala Dunia, melainkan sebuah pernyataan yang jelas mengenai proyek sebuah negara yang ingin menguasai sepak bola dunia untuk satu dekade mendatang.

Dan dari jantung kota Las Rozas, sang pelatih tampil dengan satu pesan yang menggema: apa yang kami raih baru sebatas permulaan.

Pengumuman resmi itu disampaikan pada hari Senin dalam sebuah acara penghormatan yang digelar di markas federasi di Las Rozas, saat de la Fuente memaparkan perjalanan emas yang dimulai sejak ia bergabung dengan federasi pada tahun 2013.

Di atas panggung, seluruh gelarnya berjajar: gelar Eropa U-19, gelar Eropa U-21, medali perak Olimpiade Tokyo 2020, gelar UEFA Nations League 2023, dan Piala Eropa 2024.

Hanya Piala Dunia, trofi paling berharga di lemarinya, yang absen dari acara tersebut. Bukan karena kelalaian, melainkan karena trofi itu saat ini sedang dipamerkan di Pusat Pompidou di Málaga, sebagai simbol perayaan nasional atas pencapaian bersejarah.

"Kami tidak puas": sebuah filosofi yang tak pernah terpuaskan

Dalam pernyataan pertamanya setelah perpanjangan kontrak yang menjamin ia tetap berada di puncak tim kepelatihan timnas Spanyol hingga 2032, de la Fuente tampak sama sekali menjauh dari bahasa perayaan, dan justru bersenjatakan bahasa tantangan.

Pelatih peraih Piala Dunia itu berkata dalam pernyataan yang dikutip media Spanyol: "Kesuksesan terletak pada kompetisi, dan pada upaya mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuanmu."

Ia menambahkan: "Kami tidak puas dengan apa yang telah kami raih hingga saat ini, karena yang terbaik belum datang. Masih ada banyak pencapaian luar biasa yang akan kami nikmati."

Ia melanjutkan: "Meskipun kami telah memenangkan banyak gelar, tujuan saya berikutnya adalah terus berkembang. Tim ini masih memiliki ruang besar untuk tumbuh."

Pelatih Spanyol itu menolak berbicara dengan bahasa pencapaian yang telah usai, dan menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada agenda mendatang.

Ia menjelaskan: "Kami berada dalam posisi yang sangat rapuh. Hidup mengajari saya untuk berpandangan dekat, saya menghadapi segala sesuatu hari demi hari. Tujuan saya adalah berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan melawan Inggris dan pertandingan-pertandingan UEFA Nations League yang menyusul setelahnya."

Ia melanjutkan dengan antusias: "Namun saya sangat bersemangat untuk lolos ke Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan di kandang kami, dan yang terpenting, untuk Piala Eropa 2032. Kami akan mengerahkan upaya terbaik untuk mewujudkannya."

Keputusan sang presiden: lebih dari sekadar pelatih

Kejutan yang sesungguhnya terletak pada durasi kontrak, sebab perpanjangan kontrak hingga 2032, artinya melampaui Piala Dunia 2030 yang dituanrumahi Spanyol, merupakan usulan pribadi dari presiden federasi yang baru, Rafael Louzán.

Louzán berkata dalam sambutannya: "Ini adalah usulan yang disambut baik dengan sangat antusias oleh Luis, dan ini merupakan puncak dari perjalanan panjang yang sukses. Saya rasa ini adalah keputusan yang tepat; Luis layak mendapatkannya."

Pujian sang presiden tidak berhenti pada sisi teknis, melainkan melampauinya hingga ke dimensi kemanusiaan, dengan berkata: "Kami memiliki seorang pribadi yang istimewa, ia mencerminkan segalanya. Setiap orang yang saya ajak bicara meyakinkan saya betapa besar penghargaan yang diberikan masyarakat Spanyol kepadanya. Ia adalah seorang pahlawan dan sosok yang benar-benar hebat."

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Dengan perpanjangan ini, Federasi Spanyol menjamin stabilitas teknis untuk periode terpanjang dalam sejarah modernnya, dan bertaruh bahwa sosok yang telah mengembalikan "La Roja" ke puncak dunia adalah orang yang sama yang mampu mempertahankannya di sana untuk bertahun-tahun mendatang.