Setiap tahun, majalah Prancis "France Football" hadir untuk mengumumkan daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or, dan seperti kebiasaan beberapa tahun terakhir, perdebatan langsung meletus begitu nama-nama itu diungkap.

Selalu muncul pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi penghargaan bergengsi di dunia sepak bola ini, serta sejauh mana kriteria yang diumumkan benar-benar diterapkan ketika memilih nominasi penghargaan.

Meski majalah Prancis itu berupaya memperbarui aturan dan menghadirkan nuansa yang adil serta objektif, daftar tahun 2026 justru memicu kontroversi dan memunculkan sebuah pertanyaan: apakah kriteria yang diumumkan adalah satu hal, sementara kenyataan nyata di lapangan adalah hal yang sama sekali berbeda?

Kriteria "France Football" yang diumumkan: apakah hanya tinta di atas kertas?

Berdasarkan kriteria resmi yang dianut "France Football" dalam menentukan pemungutan suara Ballon d'Or, penilaian bertumpu pada tiga kriteria utama yang menentukan:

Performa individu dan pengaruh yang menentukan: mengukur sejauh mana kontribusi individu seorang pemain serta angka gol dan assist-nya dalam laga-laga besar.

Performa kolektif dan trofi: sejauh mana keberhasilan seorang pemain dalam membawa klub atau timnasnya meraih gelar dan trofi resmi sepanjang musim.

Fair play dan sikap sportif: menghormati kaidah fair play serta mewujudkan semangat sportivitas di dalam maupun di luar lapangan.

Namun ketika ketiga poin ini diterapkan pada daftar yang diumumkan untuk tahun 2026, kita menemukan perbedaan yang mencolok dan kontradiksi yang mengejutkan, yang membuat logika pemilihan menjadi sebuah teka-teki di hadapan angka dan fakta.

Oyarzabal dan Torres: ketika ketenaran Barcelona mengalahkan top skor juara dunia

Daftar nominasi penghargaan Ballon d'Or tahun ini menampilkan apa yang oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" disebut sebagai ketidakadilan besar.

Absennya Mikel Oyarzabal, kapten Real Sociedad, dan hadirnya Ferran Torres, mantan pemain Barcelona sekaligus pemain Paris Saint-Germain saat ini, memicu perdebatan besar, bahkan gelombang kemarahan di Spanyol.

Oyarzabal menjalani musim yang luar biasa dari segala sisi, di mana ia menjadi tumpuan utama Sociedad dan membawanya meraih gelar Copa del Rey, mengalahkan Atletico Madrid.

Ia mencetak 18 gol dan menyumbang 4 assist dalam 40 pertandingan musim lalu bersama Sociedad, dengan catatan bahwa timnya hanya tampil di LaLiga dan Copa del Rey.

Oyarzabal menutup musimnya dengan sentuhan paling penting sepanjang masa: membawa timnas Spanyol ke podium juara Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi top skor pertama bagi "La Roja" di Piala Dunia dengan koleksi 5 gol dan menjadi pemain inti di seluruh pertandingan.

Meski dengan semua angka dan performa individu yang menonjol ini, Oyarzabal tidak menemukan namanya dalam daftar yang berisi 30 pemain.

Di sisi lain, kita menemukan Ferran Torres hadir dalam daftar tersebut. Ironinya di sini adalah bahwa Torres merupakan pemain pengganti langsung Oyarzabal di timnas Spanyol, dan hanya mencetak satu gol yang datang di partai final melawan Argentina, gol yang membuat La Roja memastikan gelar.

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Di level klub, Torres tampil dalam 49 pertandingan di seluruh ajang bersama Barcelona, mencetak 21 gol dan menyumbang 3 assist, serta meraih gelar LaLiga bersama Barca.

Jika kriteria itu memang benar-benar diterapkan dan Torres layak menurut pandangan mereka yang memilihnya masuk daftar, lalu mengapa Oyarzabal tidak disertakan?

Di sinilah muncul pertanyaan lain, yaitu apakah aura media berperan dalam pemilihan pemain dan menentukan perbandingan di antara mereka? Torres bermain untuk Barcelona sebelum pindah ke Paris Saint-Germain, yang menempatkannya di bawah sorotan media yang besar, sementara Oyarzabal membayar harga atas kesetiaannya pada seragam Real Sociedad, jauh dari hiruk-pikuk klub-klub elite yang berbasis massa besar.





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Barcola dan Mane: teka-teki lain dalam daftar Ballon d'Or

Perdebatan tidak hanya terbatas pada duo Spanyol, di mana media Prancis mengecam absennya Bradley Barcola, mantan pemain Paris Saint-Germain sekaligus pemain Liverpool saat ini.

Bradley Barcola dicoret dari daftar, meski dengan capaian besar yang ia raih setelah perjalanan gemilang yang mencolok bersama Paris Saint-Germain dan kepindahannya yang menghebohkan ke Liverpool, dengan berkontribusi secara efektif dan menentukan dalam gelar-gelar serta kemenangan-kemenangan besar.

Barcola mencetak 13 gol dan 7 assist dalam 49 pertandingan bersama Paris musim lalu, serta berkontribusi pada capaian terbesar dengan mempertahankan gelar Liga Champions Eropa.

Ia juga menjadi elemen penting di timnas Prancis pada Piala Dunia, mencetak 3 gol dan menyumbang satu gol lainnya.

Desire Doue, pemain Paris, juga absen, meski rekamnya luar biasa: 28 pertandingan sebagai pemain inti dari 41 laga, 13 gol, dan 11 assist bersama Paris, dengan total 24 kontribusi.

Sang winger yang menonjol itu juga menambahkan 3 gol dan dua assist bersama timnas Prancis.

Data yang tersedia menegaskan pentingnya dia di Liga Champions Eropa, di mana ia mencetak 5 gol dan menyumbang 4 gol dalam 13 pertandingan di ajang Eropa tersebut.

Sebaliknya, daftar itu justru memuat nama-nama di posisi yang sama atau di posisi menyerang lain dengan angka dan sentuhan yang jauh lebih rendah.

Sebagai contoh, daftar tersebut memuat di posisi winger nama pemain Senegal Sadio Mane, pemain Al Nassr Saudi, yang tampil di Piala Dunia dan menyumbang satu assist, sementara Senegal tidak meraih capaian besar karena tersingkir dari turnamen di babak 32 besar.

Di level klub, ia mencetak 14 gol dan menyumbang 9 assist dalam 36 pertandingan, namun ia bukan top skor timnya karena Cristiano Ronaldo mengunggulinya dengan lebih dari dua kali lipat catatan golnya (30 gol dan 5 assist), namun

demikian bintang Portugal itu juga tidak hadir dalam daftar nominasi Ballon d'Or.

Apakah Ballon d'Or kehilangan kredibilitasnya?

Perdebatan besar yang bergulir seputar nama-nama yang hadir dalam daftar maupun yang dicoret menempatkan Ballon d'Or di hadapan pertanyaan yang sering beredar di kalangan penggemar, yaitu apakah penghargaan ini kehilangan kredibilitasnya?

Kita masih harus menanti hingga pengumuman resmi pemenang penghargaan dalam upacara yang akan digelar pada 26 Oktober mendatang di London, dan menyaksikan sejauh mana kriteria yang selalu ditegaskan "France Football" untuk dipatuhi itu benar-benar diterapkan, kendati kontroversi yang ditimbulkannya dalam beberapa tahun terakhir.

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