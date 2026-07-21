Spekulasi media terkait perebutan Ballon d'Or Afrika 2026 telah dimulai, dan bersamaan dengan itu nama Ismaila Sarr mulai mencuat dengan kuat, setelah penyerang Crystal Palace tersebut tampil luar biasa baik di level individu maupun kolektif, sehingga pers Senegal menempatkannya sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan pemain Maroko Achraf Hakimi, peraih penghargaan tersebut pada edisi lalu.

Situs Senegal "SeneNews" menilai bahwa Sarr memiliki "seluruh kartu" yang membuatnya layak memenangkan penghargaan tersebut, setelah ia mencetak 21 gol sepanjang musim 2025-2026, dan meraih gelar Liga Konferensi Eropa bersama Crystal Palace, di samping penampilan menawannya bersama timnas Senegal selama Piala Dunia 2026.

Namun yang menarik dalam laporan situs Senegal itu bukan hanya pencalonan Sarr untuk Ballon d'Or, melainkan penyebutannya sebagai "juara Afrika bersama Senegal", meskinegaranya dicabut gelarnya untuk kepentingan Maroko, berdasarkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Timnas Senegal sebelumnya telah menerima gelar tersebut setelah mengalahkan Maroko dalam pertandingan final yang digelar di Rabat.

Namun pada 17 Maret 2026, Komite Banding "CAF" mengeluarkan keputusan yang menentukan, dengan menganggap timnas Senegal sebagai pihak yang mengundurkan diri dan kalah dalam pertandingan final, serta memutuskan untuk mencatat hasilnya secara resmi dengan skor 3-0 untuk kemenangan Maroko.

Berdasarkan keputusan Komite Banding tersebut, Maroko menjadi juara Piala Afrika 2025 sesuai keputusan resmi CAF, sementara pihak Senegal tetap berpegang pada versi mereka atas peristiwa itu, dan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional.

Terlepas dari kontroversi hukum tersebut, "SeneNews" menilai bahwa berkas teknis dan statistik Ismaila Sarr memberinya keunggulan besar dalam perebutan Ballon d'Or Afrika.

Penyerang Crystal Palace itu mencetak 21 gol sepanjang musim, serta meraih gelar Liga Konferensi Eropa, dalam sebuah pencapaian bersejarah bagi klub, di samping penampilan kuatnya bersama timnas Senegal di Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak dari timnas-timnas Afrika dalam turnamen tersebut dengan koleksi 4 gol.

Situs itu menilai bahwa perpaduan antara pencapaian kolektif dan kilau individu membuat musim Sarr termasuk jenis yang biasanya mendapatkan apresiasi besar dalam pemilihan pemain terbaik di benua tersebut.

Sarr sendiri telah mengungkapkan impiannya untuk memenangkan penghargaan tersebut, dengan berkata: "Ini adalah impian bagi saya untuk memenangkan Ballon d'Or Afrika."

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