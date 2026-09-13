Pemain asal Brasil, Juan Bezerra, yang membela Zamalek, menyampaikan sebuah pesan kepada manajemen klub dan para pendukungnya, di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depannya bersama klub berjuluk Benteng Putih itu.

Bezerra kembali ke Kairo kemarin, Sabtu, untuk menuntaskan masa depannya bersama Zamalek, setelah ia menolak bergabung dengan tim sejak awal periode persiapan, karena keinginannya untuk hengkang ke Shabab Al Ahli Dubai.

Bezerra menulis di akunnya melalui situs "Instagram": "Kepada klub Zamalek dan para pendukungnya, saya telah menjalani musim yang luar biasa bersama klub Zamalek, dan saya termasuk salah satu yang berkontribusi dalam meraih gelar liga."

Ia menambahkan: "Dari Kairo, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada klub Zamalek dan dewan manajemennya, kepada rekan-rekan setim saya satu per satu, kepada seluruh staf teknis, dan kepada para pendukung Zamalek. Saya berharap kalian menerima permohonan maaf ini, dan saya siap sepenuhnya menerima segala tindakan disipliner yang mungkin dijatuhkan klub kepada saya."

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Ia melanjutkan: "Pada momen penting dalam hidup saya ini, saya tidak bisa mengabaikan perasaan cinta yang ditunjukkan para pendukung Zamalek kepada saya dan sorakan mereka menyebut nama saya di tribun. Dukungan inilah yang membantu saya memberikan yang terbaik sepanjang musim lalu dengan bantuan rekan-rekan setim saya."

Bezerra melanjutkan: "Saya ingin menegaskan bahwa hubungan saya dengan semua orang di tim sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada klub dan manajemennya atas keinginan mereka agar saya tetap bertahan bersama Zamalek dan atas upaya mereka untuk mempertahankan saya di tim. Meski demikian, saya memilih untuk hengkang karena saya melihat bahwa saya kini memiliki peluang besar yang mungkin tidak akan terulang, dan ini merupakan mimpi besar bagi saya dan keluarga saya."

Ia menambahkan: "Karena itulah, saya berpegang teguh pada keinginan saya untuk pindah pada fase ini dalam karier olahraga saya, setelah saya memberikan segala yang saya miliki untuk Zamalek sepanjang musim lalu, yang disaksikan sendiri oleh para pendukung klub, dengan segenap penghargaan saya kepada klub dan para pendukungnya."

Juan menuturkan: "Hari ini, sebagai pemain klub Zamalek, dan dengan membawa penghargaan yang besar di hati saya untuk setiap individu di klub ini, saya berharap keinginan dan keputusan saya untuk pindah ke klub baru dapat terwujud, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan klub. Ini sama sekali tidak berarti bahwa saya akan melupakan peran yang dimainkan para pendukung dalam perjalanan karier saya."

Ia menutup: "Saya berharap dapat meninggalkan klub Zamalek dengan harapan agar hubungan baik saya dengan semua orang di sini terus berlanjut, karena saya tidak menerima apa pun dari mereka selain penghargaan dan rasa hormat profesional yang tinggi. Inilah yang akan menjadikan klub Zamalek dan para pendukungnya yang bersinar sebagai bab abadi dalam perjalanan karier sepak bola saya. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada semua orang, dan saya akan selalu menghargai klub Zamalek dan para pendukungnya, dan mereka akan selalu menempati tempat khusus di hati saya, dengan segenap hormat dan penghargaan saya."

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