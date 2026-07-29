Joan Garcia, penjaga gawang Barcelona, menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada timnya, seraya menekankan bahwa memikirkan rekrutan-rekrutan Real Madrid tidak mengganggunya, menjelang bergulirnya musim baru.

Kiper asal Catalunya itu mengatakan, dalam partisipasinya pada kegiatan kamp latihannya, melalui pernyataan yang dilansirsurat kabar Marcabahwa Barcelona telah membuktikan memiliki tim yang kuat, sambil menegaskan bahwa fokus pada diri sendiri adalah jalan untuk mewujudkan target, alih-alih sibuk dengan apa yang dilakukan para pesaing.

Joan Garcia menjelaskan: "Akan menjadi kesalahan jika melihat orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim besar. Jika kami fokus pada diri sendiri, kami bisa mengalahkan lawan mana pun. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, tetapi kami telah melihat dalam banyak kesempatan bahwa memiliki pemain-pemain bagus bukanlah segalanya."

Terkait ambisinya bersama Barcelona, sang kiper mengungkapkan bahwa target terbesarnya pada musim mendatang adalah meraih gelar Liga Champions Eropa, dengan mengatakan: "Saya telah menghabiskan satu tahun bersama Barcelona, dan kami meraih La Liga serta Piala Super, dan sekarang saya memenangi Piala Dunia bersama Spanyol, dan target saya pada musim 2026-2027 adalah Liga Champions Eropa, karena itu adalah turnamen terbesar di level klub."

Ia menambahkan: "Obsesi bukanlah hal yang baik, karena jika kami tidak berhasil, dampak negatifnya bisa sangat besar, tetapi kami harus memiliki ambisi dan keinginan untuk tampil bagus, karena kami memiliki kemampuan untuk mewujudkannya."

Joan Garcia juga berbicara mengenai masa depan rekannya, Ferran Torres, seraya menyatakan keinginannya agar ia tetap bertahan bersama Barcelona, dan mengatakan: "Saya akan sangat senang jika ia bertahan. Ia adalah pemain hebat di dalam maupun di luar lapangan. Seandainya keputusan itu ada di tangan saya, ia pasti akan bertahan."

Kiper Barcelona itu juga menyinggung kemungkinan klub merekrut Julian Alvarez, tetapi ia menolak berkomentar mengenai transfer tersebut, seraya menegaskan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh direktur olahraga Deco, sementara ia memuji rekrutan-rekrutan baru yang telah diamankan klub sejauh ini.

Joan Garcia bersiap untuk bergabung dengan latihan Barcelona sekitar tanggal 10 Agustus mendatang, seraya menegaskan bahwa ia bekerja demi mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam pertandingan pertama tim di La Liga, melawan Elche, pada 23 Agustus.

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