Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Jual United dan minggat pulang!” Suporter Manchester United kirim pesan keras kepada keluarga Glazer dan INEOS saat protes di Old Trafford kian gencar

Ikuti GOAL di Google

Suasana di Old Trafford mencapai titik didih yang penuh ketegangan pada Minggu ketika suporter Manchester United melampiaskan kemarahan kepada pemilik klub dalam laga yang berjalan buruk melawan Aston Villa. Ribuan orang ikut dalam aksi protes yang terlihat dan terdengar, menuntut perubahan total dalam kepemimpinan seiring krisis tim di lapangan yang kian dalam. Gelombang penolakan terbaru ini menyoroti semakin lebarnya jarak antara suporter setia yang datang ke stadion dan jajaran petinggi yang bertanggung jawab atas arah klub saat ini.

Iklan

Atmosfer penuh amarah menyelimuti Stretford End

Teater Impian terasa lebih seperti mimpi buruk bagi para petinggi Manchester United ketika suporter mengintensifkan kampanye menentang keluarga Glazer dan departemen olahraga yang dipimpin INEOS. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, tribune dipenuhi balon hijau dan emas, yang sengaja dihadirkan untuk merujuk pada warna asli klub saat masih bernama Newton Heath sekaligus menjadi simbol perlawanan yang telah lama digunakan untuk menentang kepemimpinan saat ini. Aksi visual itu diiringi nyanyian protes tanpa henti yang bergema di seluruh stadion, menjadi pengingat jelas akan frustrasi mendalam suporter terhadap pengelolaan klub yang mereka anggap buruk selama bertahun-tahun.

Pesan yang secara khusus menyasar rencana infrastruktur klub baru-baru ini juga disampaikan melalui sebuah spanduk besar yang dibentangkan di tengah tribune suporter tuan rumah. Pesannya tegas dan lugas: 'Kami tidak menginginkan stadion baru, kami menginginkan pemilik baru'. Sentimen ini mencerminkan keyakinan yang kian menguat di kalangan suporter setia bahwa perubahan tampilan stadion tidak sepenting kebutuhan mendasar akan kepemimpinan yang mengutamakan prestasi sepakbola. Seiring berjalannya pertandingan, kemarahan yang disuarakan suporter semakin besar. Dari Stretford End yang terkenal, teriakan "jual United dan enyah pulang sana" menggema di Old Trafford.

Tim Carrick runtuh di tengah riuhnya protes

Meski aksi protes mendominasi perhatian sebelum laga, kenyataan di lapangan tak kalah suram bagi manajer Michael Carrick. Kerapuhan pertahanan United langsung terlihat ketika Aston Villa unggul dalam 60 detik pertama. Alysson Edward memanfaatkan kelengahan untuk menceploskan bola ke gawang, membuat tuan rumah terpukul dan para suporter tertegun. Awal yang buruk itu semakin parah hanya beberapa menit kemudian saat tim tamu menggandakan keunggulan, praktis mematikan persaingan sebelum banyak suporter sempat duduk di tribune.

Gol kedua datang pada menit keempat ketika Nicolas Jackson seolah mendapat hadiah dan menyambar bola masuk ke gawang, membuat United harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Mudahnya Villa menembus pertahanan tuan rumah menjadi gambaran buruk bagi pengaturan taktik saat ini dan moral para pemain. Setelah kebobolan dua gol dalam sekejap, rencana taktik yang disusun Carrick dan stafnya tampak berantakan. Keheningan sesaat setelah gol kedua segera berganti menjadi nyanyian protes terhadap pemilik klub, ketika kesabaran suporter terhadap seluruh struktur klub mencapai batasnya. Kemarahan itu baru sedikit mereda berkat penalti Bruno Fernandes pada menit ke-15, yang membawa United kembali ke dalam pertandingan.

Iklan
Iklan

Ancaman degradasi menjadi kenyataan

Dampak kekalahan terbaru ini terhadap posisi klub sebesar Manchester United sungguh mengkhawatirkan. Setelah rangkaian hasil sepanjang akhir pekan, termasuk kemenangan Sunderland dan Nottingham Forest, Manchester United merosot ke posisi ke-19 klasemen Liga Primer Inggris. Dengan hanya tujuh poin dari sepuluh pertandingan pertama, ancaman pertarungan untuk menghindari degradasi bukan lagi sekadar pembicaraan yang berlebihan, melainkan kenyataan secara matematis. Lemahnya pertahanan tetap menjadi kekhawatiran utama, dengan tim belum sekali pun mencatatkan clean sheet di kompetisi domestik musim ini.

Pertandingan berikutnya
AVL

AVL

Premier League

21 Nov 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

Meski pemain seperti Bruno Fernandes menunjukkan kecemerlangan individu dan terus memimpin liga dalam penciptaan peluang, permainan tim secara keseluruhan tetap tidak padu. Kesenjangan antara jajaran petinggi dan tim di lapangan telah menciptakan kekosongan kepemimpinan yang kini diisi oleh amarah dari tribune.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

Lihat Profil Penulis