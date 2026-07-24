Joshua Zirkzee unjuk gigi kepada Carrick lewat gol solo brilian untuk Manchester United

Manchester United menang telak atas BK Rosenborg dalam laga uji coba. Di Norwegia, pasukan Michael Carrick tampil terlalu tangguh dengan kemenangan 5-0. Joshua Zirkzee mencuri perhatian untuk tim tamu.

Shea Lacey, pemain jebolan akademi yang musim lalu juga sempat mencatatkan menit bermain di tim utama, membawa Manchester United unggul lebih dulu. Ia menggiring bola masuk ke kotak penalti dan melepaskan sepakan melengkung ke pojok jauh: 1-0.

Baru pada babak kedua raksasa Inggris itu menjauh dari Rosenborg. Joshua Zirkzee mengecoh lawan langsungnya lalu juga melewati kiper sebelum mencetak gol: 2-0.

Setelah itu, Manchester United memperlebar keunggulan melalui Jacob Daveney yang berusia 19 tahun dan Harry Amass.

Pada fase akhir pertandingan, Ethan Williams di tiang jauh juga menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 5-0, yang sekaligus menjadi hasil akhir.

Manchester United masih akan menghadapi Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Leeds United, dan AC Milan dalam persiapan menuju musim baru Premier League. Pada 22 Agustus, musim dimulai dengan laga tandang melawan Hull City.







