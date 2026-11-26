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Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee mengungkap suasana ruang ganti setelah Senne Lammens menjalani malam yang sulit di Liga Champions. Kiper asal Belgia itu mengalami malam yang buruk di Lisbon, dengan dua kesalahan mencolok yang pada akhirnya membuat kemenangan atas Sporting lepas dari tangan.

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Kesalahan fatal dan drama VAR gagalkan kemenangan pertama Pochettino

Mauricio Pochettino gagal meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih Manchester United setelah bermain imbang 2-2 dalam laga penuh kekacauan melawan Sporting di Jose Alvalade. Bruno Fernandes membawa tim tamu unggul 2-1 lewat dua gol dalam waktu singkat pada awal babak kedua, setelah Lammens menepis penalti tetapi meninggalkan garis gawangnya 75 detik kemudian hingga menyebabkan penalti kedua yang dikonversi Luis Suarez.

Penyerang asal Kolombia itu kemudian memanfaatkan bola yang terlepas dari tangkapan Lammens setelah menerima umpan silang, lalu mencetak gol penyeimbang saat pertandingan tersisa 10 menit. United juga geram kepada wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, yang meniup peluit untuk tendangan bebas sesaat sebelum Amad mencetak gol menjelang turun minum. Gol kemenangan United pada akhir laga kemudian dianulir setelah VAR menilai Patrick Dorgu melakukan pelanggaran terhadap kiper.

Zirkzee tegaskan skuad MU mendukung Lammens

Meski blunder tersebut memperpanjang ketidakpastian Lammens pada musim keduanya di Manchester , Zirkzee mengungkap bahwa rekan-rekan setimnya memilih memberi sang kiper ruang di ruang ganti sembari meyakini mentalitasnya yang kuat.

“Saat ini, kami memberinya ruang,” kata Zirkzee. “Saya tidak yakin apakah dia ingin mendengar apa pun. Namun, Senne anak yang hebat. Dia punya mentalitas yang bagus.

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“Dan kami semua tahu pada pertandingan berikutnya dia akan tampil dengan kemampuan terbaiknya. Kami juga bukan bermain imbang karena dia. Saya pun orang yang suka mengevaluasi diri sendiri, dan saya tidak mencetak gol.”

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Ketika ditanya seberapa penting menunjukkan dukungan kepada Lammens, penyerang itu menambahkan: “Itu segalanya. Tim ini adalah keluarga, jadi tidak ada yang akan menanggung kesulitan sendirian. Kesalahan bisa terjadi. Mari fokus ke pertandingan berikutnya. Senne kiper yang hebat.”

Kekecewaan terhadap wasit dan mentalitas ‘kami melawan dunia’

Keputusan wasit yang kontroversial kini mewarnai dua laga pertama Pochettino sebagai pelatih, setelah kartu merah keliru yang diterima Leny Yoro pada menit kedelapan di Anfield . Rasa diperlakukan tidak adil yang kian besar itu menumbuhkan mentalitas terkepung di dalam tim, meski Zirkzee menolak sepenuhnya menyalahkan wasit.

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“Ya, kami berada dalam situasi yang bisa membuat kami cepat merasa seperti itu,” katanya. “Namun, seperti yang saya katakan, ruang ganti kami dibangun di atas sikap saling mendukung dan pada akhirnya kami akan keluar dari situasi ini. Kalau memang kami harus melawan seluruh dunia, tidak masalah.

“Dengan kualitas tim kami, seharusnya kami tidak terlalu memikirkan keputusan wasit. Namun, tidak bisa dimungkiri ada beberapa keputusan penting yang tidak menguntungkan kami, kalau boleh dikatakan begitu.

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“Namun, seperti yang saya katakan, seharusnya kami tidak terlalu memikirkan wasit. Yang perlu kami lakukan hanyalah melihat diri sendiri. Pada akhirnya, saya pikir kami kalah karena detail-detail kecil dan kesalahan-kesalahan kecil. Namun, jelas ada hal positif yang bisa kami jadikan pijakan, terutama cara kami memulai babak kedua. Saya pikir itu sesuatu yang bisa kami kembangkan untuk melangkah maju.”

Laga melawan Brentford jadi kesempatan langsung untuk bangkit

United kini kembali berlaga di Liga Primer melawan Brentford, ketika Pochettino sekali lagi akan berupaya meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih. Menghilangkan kelengahan yang berakibat fatal menjadi tantangan utama jika skuad ingin mengubah penampilan yang membaik menjadi tiga poin.

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Mengulangi intensitas yang menghasilkan dua gol Fernandes setelah jeda di Lisbon akan sangat penting saat United berusaha menstabilkan perjalanan mereka musim ini dan meninggalkan dua hasil mengecewakan beruntun.