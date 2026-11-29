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Como dilaporkan kembali berminat meminjam Joshua Zirkzee, pemain Manchester United yang tersisih, pada Januari dengan biaya rendah. Cesc Fabregas ingin memperkuat lini serangnya yang kekurangan pemain. Klub Serie A itu menjajaki kesepakatan untuk berbagi beban gaji penyerang asal Belanda tersebut, tetapi harus bersaing ketat dengan Napoli dan Juventus.

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Krisis cedera memaksa Como bertindak

La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Como kembali melirik Zirkzee setelah cedera berkepanjangan yang dialami Moise Kean mengacaukan rencana mereka untuk musim dingin. Direktur olahraga Carlalberto Ludi dan presiden Mirwan Suwarso semula mengesampingkan belanja besar-besaran pada Januari dan hanya menjanjikan, paling jauh, peminjaman berbiaya rendah. Namun, dengan penyerang Italia itu harus menepi selama beberapa bulan dan Anastasios Douvikas menjadi satu-satunya tumpuan mereka di posisi penyerang tengah, jajaran petinggi klub harus bertindak demi menjaga kiprah mereka yang kuat di liga dan kompetisi Eropa.

Fabregas menyukai gaya bermain penyerang Belanda itu

Daftar incaran Como sudah mencakup Sergio Camello dari Rayo Vallecano , yang kontraknya habis pada Juni dan dihargai sekitar €10 juta jika hengkang lebih awal, serta Sebastiano Esposito. Karena Napoli saat ini memimpin persaingan untuk mendapatkan Esposito, klub Serie A itu kembali mengalihkan perhatian kepada Zirkzee, pemain yang sudah lama mereka incar.

Mantan penyerang Bologna itu sangat disukai Fabregas, yang menyaksikan langsung kualitasnya pada 21 Oktober ketika Como menghajar United 4-1 di Liga Champions di Sinigaglia. Pergerakannya yang berliku-liku di antara lini dan kemampuannya menjalin kombinasi permainan dinilai sangat cocok dengan sistem permainan cair pelatih asal Spanyol tersebut.

Kesepakatan peminjaman menguntungkan semua pihak

Di Old Trafford, Zirkzee lebih sering hanya mendapat peran kecil. Ia baru belakangan ini memperoleh lebih banyak menit bermain di bawah Mauricio Pochettino, termasuk tampil sebagai starter saat timnya kalah 4-0 dari Brentford pada Sabtu , karena Benjamin Sesko absen. Penyerang itu akan menyambut baik kesempatan kembali ke Serie A agar bisa merasa menjadi sosok penting lagi.

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Zirkzee terikat kontrak hingga 2029 dengan gaji bersih sekitar €3,5 juta per tahun (€1,75 juta untuk enam bulan). Como hanya bisa mendatangkannya jika United menanggung sebagian gajinya, sesuai dengan batasan keuangan ketat yang ditetapkan Suwarso. Langkah tersebut akan mengurangi beban gaji Manchester United sekaligus memberi pemain yang didatangkan dengan biaya €42,5 juta itu kesempatan untuk kembali meningkatkan nilai pasarnya menjelang musim panas mendatang.

Persaingan ketat menanti pada Januari

Mendapatkan tanda tangan Zirkzee tidak akan mudah karena Como menghadapi persaingan sengit dari sesama klub Italia begitu bursa transfer musim dingin dibuka. Napoli tetap menjadi pesaing utama berkat hubungan baik mereka dengan perwakilan pemain asal Belanda itu. Juventus juga masih bersaing, menambah daya tarik persaingan transfer menjelang laga Como melawan Juventus malam ini.