Como menebus kekalahan dari Feyenoord pekan lalu dengan cara fantastis. Di kandang sendiri, Como yang dipimpin Nico Paz mempermalukan Manchester United 4-1. Matthijs de Ligt kembali bermain untuk United setelah 11 bulan absen akibat cedera.

Hingga sesaat sebelum sepak mula, pertandingan di Italia utara itu masih diragukan bisa berlangsung. Hujan deras membuat kondisi lapangan sulit, tetapi saat pemanasan dipastikan pertandingan tetap bisa dimulai pukul 18.45.

Peluang besar pertama dalam pertandingan ini menjadi milik United. Diogo Dalot seharusnya bisa membawa mereka unggul. Bola jatuh dengan beruntung ke kaki kiri pemain asal Portugal itu, tetapi penyelesaiannya tidak akurat. Kegagalan itu harus dibayar mahal karena semenit kemudian Como membuka keunggulan.

Nico Paz menerima bola di kotak penalti, menyiapkannya untuk tembakan kaki kiri, lalu mengarahkannya dengan indah ke sudut jauh: 1-0. Senne Lammens tak punya peluang untuk menghentikannya dan hanya bisa menatap Harry Maguire dengan kesal. Maguire memberi Paz terlalu banyak ruang begitu dekat dengan gawang.

Sepanjang sisa babak pertama, Como sepenuhnya menguasai pertandingan. United tak mampu berbuat banyak dan patut bersyukur hanya tertinggal satu gol saat menuju ruang ganti. Michael Carrick merespons dengan memasukkan Carlos Baleba dan Amad Diallo, tetapi keadaan United justru memburuk pada babak kedua.

Tak butuh waktu lama bagi Como untuk mengubah skor menjadi 2-0. Paz mengirim umpan terobosan ke arah lari Anastasios Douvikas, yang melewati De Ligt dengan sangat mudah. Sang penyerang kemudian menuntaskan peluang itu dengan meyakinkan. Ketika Paz mencetak gol ketiga sebelum laga berjalan satu jam setelah kesalahan fatal Baleba, United benar-benar dipermalukan.

Como tidak berhenti pada skor 3-0. United kembali dibuat tak berkutik oleh permainan umpan Como pada menit-menit akhir, dan gol Jacobo Ramón yang mengubah skor menjadi 4-0 pun tak terelakkan. Skor itu akan menyamai kekalahan terbesar United di Liga Champions, setelah mereka takluk 4-0 dari FC Barcelona yang diperkuat Romário dan Hristo Stoichkov pada musim 1994/95. Namun, Joshua Zirkzee mencegahnya pada saat-saat terakhir dengan mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk mengubah skor menjadi 4-1.