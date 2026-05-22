'Joshua Zirkzee dikabarkan akan pindah dengan nilai transfer 25 juta euro'

Joshua Zirkzee menjadi salah satu target utama AS Roma, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Pelatih Gian Piero Gasperini, dalam pembicaraan baru-baru ini dengan pemilik klub Ryan Friedkin, secara tegas mendesak agar striker berusia 25 tahun itu didatangkan, yang diperbolehkan hengkang dari Manchester United.

Ketertarikan Roma terhadap Zirkzee bukanlah hal baru. Musim dingin lalu, transfer mantan penyerang Bologna ini sepertinya sudah hampir terwujud, setelah pihak Roma telah lama mengupayakan kedatangannya dan sang pemain sendiri terbuka untuk pindah. Namun, pada akhirnya kesepakatan tersebut gagal karena perkembangan di Manchester United.

Pada 5 Januari, United memutuskan untuk memecat pelatih Rúben Amorim, setelah itu Michael Carrick mengambil alih kendali. Pelatih asal Inggris itu berhasil membangkitkan performa tim dan membawa klub ke peringkat ketiga di Premier League, yang memastikan kualifikasi ke Liga Champions. Kini, Carrick bahkan telah dikontrak hingga 2028.

Namun, pergantian pelatih tersebut tidak banyak mengubah situasi bagi Zirkzee. Meskipun Manchester United mengalami kebangkitan di lapangan, perannya tetap terbatas. Di bawah asuhan Carrick, pemain asal Belanda itu hanya sekali diturunkan sebagai starter (saat imbang tanpa gol melawan Sunderland pada 9 Mei).

Secara total, Zirkzee hanya mengumpulkan 127 menit bermain yang terbagi dalam sepuluh pertandingan. Selain itu, ia lima kali duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan absen dalam dua laga karena cedera.

Prospek untuk musim depan juga tidak menguntungkan bagi Zirkzee. Carrick telah meminta manajemen klub untuk mendatangkan tambahan pemain penyerang, yang akan semakin meningkatkan persaingan di lini depan. Oleh karena itu, kepergian Zirkzee tampaknya tak terhindarkan.

Roma melihat peluang di situ. Menurut La Gazzetta dello Sport, biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro mungkin cukup untuk meyakinkan Manchester United agar bersedia melepas pemain asal Belanda tersebut. Dengan demikian, nilai kesepakatan ini jauh lebih rendah daripada jumlah yang dibayarkan klub papan atas Inggris itu pada tahun 2024 untuk merekrutnya (42,5 juta euro kepada Bologna).

Selain itu, Gasperini sudah memiliki gambaran peran yang jelas untuk Zirkzee. Pelatih tersebut tidak ingin menggunakannya sebagai penyerang tengah, melainkan sebagai gelandang serang kiri di belakang penyerang. Dalam skenario tersebut, ia dapat membentuk duet penyerang Belanda bersama rekan senegaranya, Donyell Malen, sebuah prospek yang menurut surat kabar olahraga Italia tersebut sangat disambut baik oleh Gasperini.