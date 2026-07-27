"Saya kira begitu," kata direktur olahraga DFB Rudi Völler di "Kongres Pelatih Internasional" di Mainz saat menjawab pertanyaan terkait, lalu menambahkan: "Jo Kimmich telah membuktikannya dalam banyak laga internasional bahwa dia adalah seorang pembawa panji, kapten yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan akan ada perubahan besar dalam hal itu."

Klopp, yang saat perkenalannya pada hari Jumat dihadiri Völler dengan duduk di barisan terdepan, adalah "pelatih yang sangat berpengalaman", ujar Völler, tetapi dia juga "sudah merasakan betapa besarnya bobot jabatan ini. Saya juga mengalami hal itu, saya juga pernah menjalaninya selama empat tahun: Ini memang tidak seperti di tim klub."

Völler membela Nagelsmann dari para pengkritik: "Dia tidak pantas mendapatkannya"

Völler melanjutkan: "Anda bisa saja berada di klub-klub terbaik di dunia, tetapi menjadi pelatih tim nasional di federasi besar - dan Jerman masih seperti itu - adalah sesuatu yang sangat besar. Dan dia juga akan merasakan, ini juga yang selalu saya katakan kepada Julian (Nagelsmann): Apa pun keputusan yang diambil - dalam pemanggilan, susunan pemain, secara taktis -, ada 80 juta orang yang ikut membahasnya. Dan Anda tidak bisa menyenangkan semua orang."

Pendahulu Klopp, Nagelsmann, yang mundur setelah bencana Piala Dunia, menurut keluhan Völler, sebagian dikritik secara tidak adil dan terlalu keras. "Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia adalah pribadi top, anak muda top yang memiliki karier kepelatihan yang sangat besar di depannya, dia masih muda. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sampai dia kembali berada di klub top. Saya sangat berani bertaruh untuk itu."





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