Jürgen Klopp sudah cukup banyak bicara sebelum debutnya sebagai pelatih tim nasional. Tentang betapa besar kehormatan yang ia rasakan dengan jabatan tersebut. Tentang bahwa ia ingin mengembalikan rasa bangga terhadap tim nasional yang hilang di Jerman. Tentang bahwa misinya akan membutuhkan waktu, tetapi pasti, benar-benar pasti akan berujung pada kesuksesan. Juga tentang media, yang tampaknya tidak sepenuhnya ia pahami tugas mendasarnya sebagai pelapor yang netral. Sebaliknya, Klopp berbicara minim hal konkret soal rencana personelnya di tim DFB, untuk sementara ia ingin lebih dulu membentuk gambaran sendiri tentang semua pemain.

Setidaknya dalam pertanyaan penjaga gawang, Klopp mengambil posisi setelah pensiunnya Manuel Neuer dengan menetapkan Marc-Andre ter Stegen sebagai nomor satu "untuk saat ini". Berdasarkan kesan dari empat pertandingan pertama, status itu sudah kembali goyah. Kiper 34 tahun itu memang tampil gemilang dengan refleks luar biasa saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda, tetapi juga memperlihatkan kelemahan mencolok dalam penguasaan area penalti dan permainan umpannya.

Ter Stegen bukanlah sosok yang kalah setelah penampilan ini, tetapi Jonas Urbig kemudian berkembang menjadi pemenang yang jelas. Pemain 23 tahun itu menjadi satu-satunya kiper yang mendapatkan dua penampilan. Melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0), Urbig secara keseluruhan memberi kesan yang lebih stabil dibandingkan ter Stegen sebelumnya, mencatat nirbobol dan pada Minggu malam menepis sundulan Georgios Masouras secara spektakuler. Jika ia benar-benar berkembang menjadi kiper utama tim DFB, itu akan menciptakan situasi yang ganjil, sebab di Bayern Munich Urbig tetap hanya menjadi pelapis Neuer.

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Philipp Treu bisa memperbaiki posisi problematis yang tak kunjung selesai

Pemenang terbesar dari periode laga internasional pertama Klopp adalah debutan Philipp Treu. Bek kanan 25 tahun milik SC Freiburg itu menjadi satu-satunya pemain yang mendapat tiga kali kesempatan sebagai starter dan menampilkan performa yang memuaskan di segala aspek. Bisa jadi Klopp telah menemukan solusi untuk posisi problematis abadi sepakbola Jerman.

Di jantung pertahanan, dua pemain mapan Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck berada di bawah tekanan. Yann Aurel Bisseck (25) dan Malick Thiaw (25) boleh merasa sebagai pemenang sejati setelah penampilan kuat mereka. Dengan duel-duel kokohnya, Bisseck menjadi satu-satunya titik terang Jerman dalam kekalahan kandang 0-1 dari Yunani. Thiaw bersinar dalam dua laga penutup terutama lewat umpan-umpan vertikalnya dalam pembangunan serangan.

Setidaknya ada satu sosok yang sedikit dirugikan, yakni Finn Jeltsch. Klopp sebelumnya secara mengejutkan memujinya secara berlebihan dalam konferensi pers pemanggilan skuad, tetapi kemudian sama sekali tidak memainkannya. Selain Jeltsch, dari para pemain lapangan yang fit hanya Max Rosenfelder, Felix Keidel, dan Ridle Baku yang benar-benar tidak mendapat satu menit bermain pun.

Nathaniel Brown juga keluar dari periode laga internasional ini sebagai pihak yang kalah. Setelah terobosannya bersama tim DFB di Piala Dunia dan kepindahan senilai 50 juta euro ke Bayern Munich setelah itu, laju cepat pemain 23 tahun tersebut untuk sementara terhenti. Brown menjadi starter dalam dua pertandingan pertama, tetapi gagal meyakinkan. Keuntungannya: alternatif Klopp, Maximilian Mittelstädt dan David Raum, memang bermain sedikit lebih baik, tetapi juga tidak memberikan pencalonan yang benar-benar kuat. Persaingan kini tampaknya kembali terbuka.

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Joshua Kimmich adalah pihak yang paling dirugikan dalam periode laga internasional ini

Pihak yang paling dirugikan dari periode laga internasional pertama Klopp adalah Joshua Kimmich. Padahal, posisi awal pemain 31 tahun itu tampak sangat menjanjikan. Klopp mula-mula mengukuhkan Kimmich sebagai kapten dan menggesernya dari sisi kanan belakang ke pusat lini tengah. Kimmich bermain cukup baik sebagai gelandang nomor enam tunggal dalam sistem 4-3-3 Klopp saat melawan Belanda, tetapi kemudian menjalani penampilan yang sial dalam kekalahan dari Yunani. Meski sebagai kapten ia bisa dipahami ingin tetap bersama tim, Kimmich harus pulang sesuai rencana.

Alih-alih menguatkan Kimmich, Klopp justru memanaskan debat yang memang sudah mulai menyala soal kaptennya itu dengan pernyataan santai ("Saya bisa bilang kepada Jo: semakin sering orang bertanya, semakin kecil kemungkinan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan."). Ditambah lagi: dengan Alexander Pavlovic dalam peran Kimmich sebagai gelandang nomor enam yang dalam, serta Tom Bischof dan Florian Wirtz (tiga pemenang yang jelas), tim DFB bermain jauh lebih enak ditonton saat melawan Serbia dan di Yunani dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba sang kapten tak lagi tak terbantahkan.

Sebagai pihak yang kalah, rekan Kimmich dalam dua pertandingan pertama juga harus merasakannya. Felix Nmecha memang mencetak gol melawan Belanda, tetapi sekali lagi memperlihatkan kelemahan besar dalam perilaku bertahannya. Sosok lain yang juga dirugikan, meski bukan karena kesalahannya sendiri, adalah Jamal Musiala. Setelah belakangan menemukan bentuk permainan terbaiknya di Bayern Munich, Musiala sejatinya akan menjadi starter melawan Belanda, tetapi ia mengalami cedera saat pemanasan dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk menunjukkan diri kepada pelatih tim nasional yang baru. Klopp tampaknya melihat Musiala, seperti halnya Wirtz yang kini sedang berkembang, di posisi half-space lini tengah, tetapi di sana persaingan tampaknya akan menjadi sangat ketat karena banyaknya kandidat papan atas.

Pemenang kecil justru adalah Bambase Conte. Debutan 23 tahun dari TSG Hoffenheim itu menjadi satu dari hanya lima pemain yang mencatat tiga penampilan, dan Klopp secara eksplisit memujinya terutama karena pressing-nya. Dan semua orang tahu: Klopp menyukai pressing.

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Tim DFB: Sejumlah pemenang bahkan tidak ada di skuad

Di sektor sayap ofensif, Klopp menguji lima pemain berbeda sebagai starter. Yang sejauh ini memberi kesan terbaik adalah Derry Scherhant. Baik melawan Serbia maupun di Yunani, pemain 23 tahun dari SC Freiburg itu terus menjadi elemen aktif, satu-satunya kekurangan adalah kurangnya presisi dalam umpan silang dan tembakannya. Pihak yang kalah di sini adalah dua pemain yang mungkin menjadi harapan terbesar untuk masa depan. Lennart Karl yang berusia 18 tahun dan Said El Mala yang berusia 20 tahun sama-sama secara mengejutkan hanya bermain singkat dan nyaris tidak memberi dampak.

Di lini depan, tak satu pun dari kuartet yang dipanggil, Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, dan Nick Woltemade, yang meyakinkan - pada akhirnya mereka semua meninggalkan tim DFB tanpa gol dan sebagai pihak yang kalah. Maka, para pemenang justru adalah mereka yang sama sekali tidak ikut. Dua striker U21 yang menarik, Paris Brunner dan Nicolo Tresoldi, juga idola publik yang kali ini diabaikan Klopp, Deniz Undav.