Jürgen Klopp sudah cukup banyak berbicara sebelum debutnya sebagai pelatih tim nasional Jerman. Tentang betapa besar kehormatan yang ia rasakan dengan jabatan tersebut. Tentang bahwa ia ingin mengembalikan kebanggaan nasional yang hilang di Jerman. Tentang bahwa misinya akan membutuhkan waktu, tetapi pasti, sangat pasti akan berujung pada keberhasilan. Juga tentang media, yang tugas dasarnya sebagai pelapor netral tampaknya tidak sepenuhnya ia pahami. Sebaliknya, Klopp hanya berbicara sedikit secara konkret soal rencana personelnya di tim DFB, untuk sementara ia ingin membentuk gambaran sendiri terlebih dahulu tentang semua pemain.

Setidaknya dalam persoalan penjaga gawang, Klopp mengambil sikap setelah pensiunnya Manuel Neuer dengan menetapkan Marc-Andre ter Stegen sebagai nomor satu "untuk saat ini". Berdasarkan kesan dari empat pertandingan pertama, status itu sudah kembali goyah. Kiper 34 tahun itu memang tampil gemilang dengan refleks-refleks hebat saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda, tetapi juga memperlihatkan kelemahan mencolok dalam penguasaan area penalti dan permainan operan.

Ter Stegen bukanlah sosok yang kalah setelah penampilan ini, tetapi Jonas Urbig kemudian berkembang menjadi pemenang yang jelas. Pemain 23 tahun itu menjadi satu-satunya kiper yang mendapat dua penampilan. Melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0), Urbig secara keseluruhan memberi kesan yang lebih stabil dibanding ter Stegen sebelumnya, tidak kebobolan, dan pada Minggu malam menggagalkan sundulan Georgios Masouras dengan penyelamatan spektakuler. Jika ia benar-benar berkembang menjadi kiper utama DFB, itu akan menimbulkan situasi yang janggal, karena di Bayern Munich Urbig pada akhirnya masih hanya menjadi pelapis Neuer.

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Philipp Treu bisa memperbaiki posisi yang menjadi masalah abadi

Pemenang terbesar dari fase laga internasional pertama Klopp adalah debutan Philipp Treu. Bek kanan 25 tahun milik SC Freiburg itu menjadi satu-satunya pemain yang mendapat tiga kali kesempatan tampil sebagai starter dan menampilkan performa yang memuaskan di segala aspek. Bisa jadi Klopp telah menemukan solusi untuk posisi yang menjadi masalah abadi sepakbola Jerman.

Di jantung pertahanan, dua nama mapan Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck berada di bawah tekanan. Yann Aurel Bisseck (25) dan Malick Thiaw (25) pantas merasa sebagai pemenang sejati setelah penampilan yang kuat. Dengan duel-duel kerasnya yang kokoh, Bisseck menjadi satu-satunya titik terang Jerman saat kalah 0-1 di kandang dari Yunani. Thiaw bersinar dalam dua pertandingan penutup terutama lewat operan-operan vertikal dalam permainan membangun serangan.

Setidaknya, Finn Jeltsch menjadi sedikit pihak yang kalah. Klopp sebelumnya secara mengejutkan memujinya secara berlebihan dalam konferensi pers pemanggilan skuad, tetapi kemudian sama sekali tidak memainkannya. Selain Jeltsch, dari pemain outfield yang fit hanya Max Rosenfelder, Felix Keidel, dan Ridle Baku yang benar-benar tidak mendapat satu menit bermain pun.

Nathaniel Brown juga keluar sebagai pihak yang kalah dari fase laga internasional ini. Setelah terobosannya di DFB pada Piala Dunia dan kepindahan berikutnya ke Bayern Munich yang menelan biaya 50 juta euro, laju peningkatan pesat pemain 23 tahun itu untuk sementara terhenti. Brown tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama, tetapi gagal meyakinkan. Keuntungannya: alternatif Klopp, Maximilian Mittelstädt dan David Raum, memang bermain sedikit lebih baik, tetapi juga tidak memberikan lamaran yang sungguh-sungguh. Persaingan kini tampaknya kembali terbuka.

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Joshua Kimmich adalah pihak yang paling kalah dalam fase laga internasional

Pihak yang paling kalah dari fase laga internasional pertama Klopp adalah Joshua Kimmich. Padahal, posisi awal untuk pemain 31 tahun itu tampak sangat menjanjikan. Klopp mula-mula menegaskan Kimmich sebagai kapten dan menggesernya dari bek kanan ke pusat lini tengah. Kimmich bermain cukup baik sebagai gelandang bertahan tunggal dalam sistem 4-3-3 Klopp saat melawan Belanda, tetapi kemudian menjalani penampilan yang sial saat kalah dari Yunani. Meskipun sebagai kapten ia bisa dimengerti ingin tetap bersama tim, Kimmich harus pulang sesuai rencana.

Alih-alih menguatkan Kimmich, Klopp dengan pernyataan santainya ("Saya bisa bilang kepada Jo: makin sering orang bertanya, makin kecil kemungkinan mendapatkan apa yang diinginkan.") justru memanaskan perdebatan yang memang sudah mulai muncul soal kaptennya. Selain itu, dengan Alexander Pavlovic dalam peran Kimmich sebagai gelandang bertahan yang lebih dalam serta Tom Bischof dan Florian Wirtz (tiga pemenang yang jelas), tim DFB bermain jauh lebih enak dilihat saat melawan Serbia dan di Yunani dibanding sebelumnya. Tiba-tiba sang kapten tidak lagi tak terbantahkan.

Sebagai pihak yang kalah, rekan Kimmich dalam dua pertandingan pertama juga harus merasakannya. Felix Nmecha memang mencetak gol ke gawang Belanda, tetapi sekali lagi memperlihatkan kelemahan besar dalam perilaku bertahan. Juga menjadi pihak yang kalah, meski tanpa kesalahannya sendiri, adalah Jamal Musiala. Setelah belakangan menemukan performanya di Bayern Munich, Musiala sebenarnya seharusnya menjadi starter melawan Belanda, tetapi ia mengalami cedera saat pemanasan dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk menunjukkan diri kepada pelatih tim nasional yang baru. Klopp tampaknya melihat Musiala, seperti halnya Wirtz yang kini berkembang pesat, di posisi setengah di lini tengah, tetapi di sana persaingan tampaknya akan menjadi sangat keras karena banyaknya kandidat papan atas.

Sebaliknya, Bambase Conte menjadi pemenang kecil. Debutan 23 tahun dari Hoffenheim itu menjadi satu dari hanya lima pemain yang mencatat tiga penampilan dan secara khusus dipuji Klopp terutama karena pressing-nya. Dan semua orang tahu: Klopp menyukai pressing.

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Tim DFB: Beberapa pemenang bahkan tidak ada dalam skuad

Di sektor sayap serang, Klopp menguji lima pemain berbeda dalam susunan starter. Sosok yang sejauh ini memberi kesan terbaik adalah Derry Scherhant. Baik melawan Serbia maupun di Yunani, pemain 23 tahun dari SC Freiburg itu menjadi sumber aktivitas yang konstan, satu-satunya kekurangan adalah kurangnya presisi dalam umpan silang dan tembakan. Pihak yang kalah di sini adalah mereka yang mungkin menjadi harapan terbesar untuk masa depan. Lennart Karl yang berusia 18 tahun dan Said El Mala yang berusia 20 tahun, keduanya secara mengejutkan hanya bermain singkat dan nyaris tidak memberi dampak.

Di lini depan, tidak ada satu pun dari kuartet yang dipanggil, Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt dan Nick Woltemade, yang meyakinkan - pada akhirnya mereka semua meninggalkan tim DFB tanpa gol dan sebagai pihak yang kalah. Maka, para pemenang adalah mereka yang bahkan tidak ikut serta. Dua penyerang U21 yang menarik, Paris Brunner dan Nicolo Tresoldi, tetapi juga kesayangan publik yang kali ini diabaikan Klopp, Deniz Undav.