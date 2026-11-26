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Joshua Kimmich mengkritik keras sikap Bayern München. Kapten Bayern itu menilai komunikasi klub mengenai masalah kesehatan Jamal Musiala “sama sekali tidak dapat dipahami”.

Performa Bayern sedang menurun. Akhir pekan lalu, tim pemegang rekor gelar juara itu menjalani laga bak mimpi buruk di kandang melawan Köln yang berada di papan bawah.

Bayern bukan hanya ditahan imbang 1-1, hasil yang mengecewakan, tetapi pelatih Vincent Kompany juga kehilangan dua pemain bintangnya pada babak pertama. Harry Kane dan Michael Olise harus ditarik keluar lebih awal.

Keduanya menyusul Serge Gnabry dan Ismael Saibari, yang sudah cedera dan masih harus menepi dalam waktu lama. Rabu malam, di Liga Champions, Bayern yang dilanda cedera kembali mendapat pukulan.

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Bertandang ke markas Lille di Prancis utara, raksasa Jerman itu kalah. Tim Prancis yang sebelum laga berada di posisi kedua dari bawah klasemen Liga Champions tersebut menang 2-1, antara lain berkat gol Ayase Ueda.

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Selain itu, situasi Jamal Musiala juga menimbulkan persoalan. Sejak musim ini, ia mengalami serangan epilepsi. Ia didiagnosis mengalami absans, salah satu bentuk epilepsi.

Presiden kehormatan Uli Hoeness kemudian melontarkan pernyataan yang terkesan dingin. Ia secara terbuka mempertanyakan apakah Musiala akan pernah kembali ke level permainannya semula, sekaligus mempertanyakan kontrak yang ditandatangani sang pemain pada 2025, yang memberinya penghasilan sekitar 25 juta euro per tahun.

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Musiala meminta privasi dan dukungan dari petinggi klub, tetapi ia sama sekali tidak merasakannya. Karena itu, Bayern menerbitkan pernyataan pada Rabu yang menyebut pembicaraan dengan perwakilan Musiala berlangsung “konstruktif” dan komunikasi selanjutnya akan tetap “bersifat rahasia”.

Kimmich tidak senang dengan situasi tersebut. “Saya sepenuhnya memahami bahwa ini bukan situasi yang mudah bagi klub,” kata kapten Bayern itu seusai kekalahan di Lille.

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“Namun, yang tidak saya pahami adalah cara hal ini disampaikan kepada publik. Hal seperti ini tidak boleh sampai merugikan seorang pemain. Tentu saja klub selalu menjadi yang utama dan lebih besar daripada kami sebagai pemain, tetapi tidak lebih besar daripada individu.”

“Itu sama sekali tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan Bayern, terutama pada masa ini, ketika saya sendiri sering menekankan betapa istimewanya klub ini. Apa yang terjadi sekarang seharusnya tidak pernah terjadi. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya.”