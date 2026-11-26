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Joshua Kimmich mengecam keras petinggi Bayern Munich atas pernyataan publik mereka mengenai kondisi kesehatan dan kontrak Jamal Musiala. Gelandang itu menyebut tindakan para petinggi klub belakangan ini «tidak mencerminkan Bayern» setelah malam yang sulit bagi raksasa Jerman tersebut di Liga Champions.

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Kimmich bela Musiala setelah kekalahan dari Lille

Seusai Bayern kalah 2-1 dari Lille di Liga Champions , Kimmich tak menahan kritiknya terhadap cara dewan direksi klub memperlakukan Musiala. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang menjadi kapten saat Manuel Neuer absen, mengaku tak habis pikir dengan pembahasan terbuka mengenai kondisi medis dan keuangan rekan setimnya yang masih muda. Kimmich jelas frustrasi dengan pernyataan para petinggi klub, terutama keterbukaan mereka belakangan ini mengenai masalah kesehatan saraf Musiala.

Gelandang senior itu menyiratkan bahwa nilai-nilai tradisional klub telah dikorbankan melalui pernyataan-pernyataan tersebut. «Yang tidak saya pahami adalah cara hal ini disampaikan kepada publik . Itu tidak boleh terjadi! Apalagi jika dilakukan dengan mengorbankan seorang pemain. Tentu saja, klub selalu yang utama dan lebih besar daripada pemain, tetapi tetap tidak lebih besar daripada manusia itu sendiri. Itu sama sekali tidak bisa diterima dan juga tidak mencerminkan Bayern!» katanya, seperti dikutip BILD.

Kimmich sebut kejadian di Bayern «tidak bisa dipahami»

Kimmich tak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengakui bahwa perkembangan belakangan ini sangat bertolak belakang dengan dukungan kuat yang ia alami sendiri di Bayern. Setelah berulang kali memuji budaya unik klub dalam situasinya baru-baru ini, sang gelandang menegaskan bahwa kejadian terbaru ini terasa jauh dari segala hal yang diklaim dijunjung oleh raksasa Bavaria tersebut

«Terutama pada fase saat ini, ketika saya juga sering menekankan bahwa klub ini sangat, sangat istimewa, termasuk dalam situasi saya sendiri, rasanya sangat, sangat istimewa. Orang bisa merasakan: Oke, semangat ‘Mia san mia’ benar-benar dijalankan . Yang terjadi sekarang tentu merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi dengan cara seperti ini dan sama sekali, sama sekali tidak bisa saya pahami,» tambah pemain tim nasional Jerman tersebut.

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Kritik terbuka soal kesehatan dan gaji pemain

Ketegangan ini bermula dari pernyataan para petinggi, termasuk Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen. Selama dua pekan terakhir, ketiganya secara terbuka mempertanyakan apakah Musiala bisa kembali ke level kelas dunia setelah mengalami penyakit saraf dan menjalani pengobatan setelahnya. Rummenigge bahkan menyatakan bahwa klub perlu membahas pengurangan gaji jika pemain berusia 23 tahun itu gagal kembali ke performa sebelumnya.

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Kimmich menilai kritik terhadap performa merupakan bagian biasa dari sepakbola profesional, tetapi persoalan medis dan pribadi harus dibahas secara tertutup. «Menurut saya, kalau menyangkut performa kami sebagai pemain, kritik selalu boleh disampaikan. Itu sepenuhnya wajar dan kami juga harus menerimanya. Itu bagian dari sepakbola profesional. Namun, ini menyangkut persoalan lain dan menurut saya hal seperti itu harus diselesaikan lewat pembicaraan internal, bukan dicoba diselesaikan di depan publik. Terutama di klub seperti Bayern Munich, yang menjunjung nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Apalagi pada saat seperti sekarang, hal itu benar-benar mengejutkan saya,» jelasnya.

Dukungan penuh untuk bintang muda Bayern

Meski muncul berbagai pernyataan dari luar, Kimmich yakin Musiala terlindung dari sebagian besar kegaduhan itu dan terus bekerja keras untuk mengatasi masalah cedera yang belakangan dialaminya, termasuk patah tulang fibula dan robekan otot. Kimmich mengatakan penyerang muda itu masih menikmati sepakbola meskipun mendapat tekanan besar dari pimpinan klub selama masa pemulihannya.

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Menutup pembelaannya yang penuh semangat, kapten tim nasional Jerman itu menegaskan bahwa seluruh skuad bersatu mendukung Musiala. «Jamal mendapat dukungan kami 100 persen! Dan saya yakin dia juga mendapat dukungan dari klub, sekalipun ada beberapa orang yang menyampaikan hal berbeda. Saya berharap Jamal merasakan bahwa kami semua mendukungnya 100 persen, baik tim, para petinggi, maupun klub,» pungkas Kimmich.