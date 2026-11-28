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Kimmich bertindak kasar terhadap penyerang HSV Alexander Rössing-Lelesiit dan pantas dikartu merah.

Laga Bundesliga antara Hamburger SV dan FC Bayern memasuki menit ke-44 ketika Kimmich dan Rössing-Lelesiit terlibat perselisihan jauh di area pertahanan Bayern. Pemain Hamburg berusia 19 tahun itu mendorong Kimmich, yang kemudian menjambak rambutnya dan menariknya dengan kasar hingga terjatuh.

Wasit Bastian Dankert langsung menunjukkan kartu merah kepada Kimmich atas tindakan kekerasan tersebut. "Saya harus meminta maaf kepada tim," kata Kimmich kepada Sky. "Itu sangat bodoh dan sama sekali bukan sifat saya."

Bermain dengan sepuluh pemain, Bayern hanya mampu bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung sengit. Itu menjadi hasil imbang kelima bagi klub tersukses di Jerman tersebut musim ini. Pada Minggu, pemenang duel antara SC Freiburg dan RB Leipzig akan menyalip Bayern. Pemuncak klasemen Borussia Dortmund juga bisa memperlebar keunggulan atas rival lamanya itu menjadi empat poin jika mengalahkan Bayer Leverkusen.

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"Kita tidak perlu terus mempermasalahkan kejadian itu. Apa yang dia lakukan tidak benar. Dia menyadarinya dan kami semua tahu. Sekarang kami lanjut," kata bek Bayern Jonathan Tah kepada Sky setelah peluit akhir, saat ditanya tentang Kimmich.

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Pelatih Vincent Kompany sama sekali tidak ingin mengomentari insiden itu: "Sikap saya terhadap kejadian ini adalah: Kami akan membahas semuanya secara internal. Saya tidak ingin menyampaikan apa pun kepada publik. Selesai. Tidak ada. Kami harus tetap bersatu."

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FC Bayern Cemas dengan Kondisi Pemain Lain

Tah menyebut respons tim setelah bermain dengan sepuluh pemain "luar biasa". Pemain tim nasional itu menambahkan: "Menurut saya, tidak terasa bahwa kami bermain dengan sepuluh pemain. Jika kita bisa mengatakan itu, kita boleh bangga dengan penampilan ini."

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Ini kartu merah ketiga dalam karier profesional Kimmich. Pemain berusia 31 tahun itu pernah menerima kartu kuning kedua pada musim 2022/23 dan kartu merah langsung pada musim berikutnya.

Selain kemungkinan skorsing bagi gelandang tersebut, Bayern juga harus melakukan dua pergantian pemain akibat cedera di Hamburg: Lennart Karl dan Konrad Laimer sama-sama ditarik keluar sebelum laga berakhir .