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Kimmich melakukan tindakan sangat tidak sportif terhadap penyerang HSV Alexander Rössing-Lelesiit dan pantas diusir.

Insiden antara Kimmich dan Rössing-Lelesiit terjadi pada menit ke-44 laga Bundesliga antara Hamburger SV dan Bayern Munich, jauh di wilayah pertahanan Bayern. Pemain Hamburg berusia 19 tahun itu mendorong Kimmich yang lebih berpengalaman, lalu pemain Bayern tersebut menjambak rambutnya dan menariknya dengan kasar hingga terjatuh.

Wasit Bastian Dankert tanpa ragu memberi Kimmich kartu merah atas tindakan kekerasan tersebut.

Saat itu, skor laga pekan ke-11 Bundesliga masih 0-0. Ini merupakan kartu merah ketiga dalam karier profesional Kimmich. Pemain berusia 31 tahun itu pernah menerima kartu kuning kedua pada musim 2022/23, lalu kartu merah langsung pada musim berikutnya.