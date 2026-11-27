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Kritik Joshua Kimmich terhadap petinggi Bayern atas cara mereka memperlakukan Jamal Musiala tidak berujung pada sanksi.

Dalam konferensi pers menjelang laga Bundesliga di kandang Hamburger SV, pelatih kepala Vincent Kompany tertawa ketika ditanya apakah wakil kapten Bayern itu terancam denda. Direktur olahraga Christoph Freund menegaskan: "Tidak pernah ada pembicaraan soal denda." Menurutnya, "banyak hal terjadi di sekitar" Bayern, tetapi: "Yang terpenting adalah kami kembali memenangkan pertandingan. Dan saya yakin kami akan berhasil melakukannya." Mereka harus "mencurahkan seluruh energi untuk pertandingan. Situasinya sudah cukup menantang."

Seusai kekalahan 1-2 tim tersukses Jerman itu dari OSC Lille di Liga Champions, Kimmich berbicara tegas mengenai perdebatan seputar Musiala . Perdebatan tersebut dipanaskan oleh pernyataan presiden kehormatan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen, dan terutama mantan ketua dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge, yang sebagian di antaranya cukup keras. Pokok persoalannya adalah kemampuan Musiala untuk tampil, yang dipertanyakan secara terbuka karena penyakit neurologisnya, terutama jika dikaitkan dengan kontraknya yang bernilai tinggi di Bayern.

Kimmich menyebut hal itu "tidak bisa diterima dan tidak mencerminkan Bayern". Ia melanjutkan: "Tidak boleh sekali pun hal seperti ini terjadi dengan seorang pemain yang harus menanggung akibatnya." Menurutnya, Bayern menjunjung prinsip "menjadi keluarga dan saling mendukung", tetapi hal itu tidak terlihat dalam kasus ini.

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"Saya sepenuhnya memahami bahwa ini juga bukan situasi yang mudah bagi klub, tetapi saya juga menyaksikan dua tahun terakhir yang dilalui Jamal," lanjut Kimmich. "Di EURO, dia mengangkat permainan kami. Setelah itu, dia menjadi PEMAIN utama kami, memperpanjang kontraknya, mendapat nomor punggung 10 di sini dan di DFB. Itu juga membawa tuntutan yang ingin dia penuhi. Lalu datang penyakit itu, cedera parah itu …"

Pertandingan berikutnya HSV Bundesliga 09.30 FCB

Meski ditanya beberapa kali, Kompany enggan membahas pernyataan Kimmich, kemungkinan latar belakangnya, maupun dampaknya. "Saya tidak bisa membantu kalian," katanya berulang kali kepada para jurnalis. "Prioritas kalian hari ini adalah mendengar segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pertandingan melawan Hamburg. Namun, dalam pikiran saya hanya ada pertandingan itu."

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"Kalau saya ikut membahasnya sekarang, saya tidak memberi contoh sesuai dengan apa yang baru saja saya katakan," tegas pelatih asal Belgia itu. "Ini soal Hamburg, soal performa. Nol persen alasan." Ia mengatakan dirinya berada dalam sebuah "gelembung" bersama timnya dan hanya berusaha mengarahkan fokus pada urusan di lapangan.