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FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BODO/GLIMTGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Joshua Kimmich absen dari laga Bayern Munich melawan Arsenal di Liga Champions setelah anggota keluarganya meninggal dunia

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Gelandang Bayern Munich Joshua Kimmich tidak akan tampil dalam laga besar Liga Champions pada Rabu malam saat timnya menjamu Arsenal, juara Liga Primer. Juara bertahan Bundesliga itu mengonfirmasi bahwa pemain timnas Jerman tersebut mendapat izin untuk berkabung setelah seorang anggota keluarga dekatnya meninggal dunia.

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Cuti karena kedukaan membuat gelandang absen

Kimmich akan absen dari skuad Bayern Munich untuk laga fase liga melawan Arsenal pada Rabu malam setelah anggota keluarga dekatnya meninggal dunia. Juara Jerman itu mengumumkan kabar tersebut dalam pernyataan singkat pada Rabu setelah sang gelandang melewatkan sesi latihan terakhir pada Selasa karena alasan pribadi. Ketidakhadirannya menjadi pukulan besar bagi tuan rumah yang berupaya meraih gelar Eropa pertama mereka dalam tujuh tahun.

Raksasa Bavaria meminta privasi sepenuhnya

Kehilangan sosok penting di lini tengah itu menambah persoalan pemilihan pemain bagi Bayern Munich menjelang pertandingan di Munich. Pemain sayap Michael Olise menjalani skorsing setelah diusir dari lapangan pekan lalu, penyerang Jamal Musiala absen karena cedera paha, dan kiper veteran Manuel Neuer masih diragukan tampil akibat masalah pada kakinya. Pelatih kepala Vincent Kompany juga tengah berjuang melawan penyakit dan melewatkan konferensi pers prapertandingan, meski ia tetap diperkirakan akan mendampingi tim dari tepi lapangan.

Mengonfirmasi absennya sang pemain sekaligus menyampaikan dukungan melalui unggahan resmi di X, Bayern menyatakan: "Atas nama keluarga, kami meminta agar privasi dan duka mereka dihormati, serta tidak ada pertanyaan maupun pemberitaan lebih lanjut. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Joshua Kimmich dan orang-orang terdekatnya."

Dominasi di kompetisi domestik kontras dengan hasil di Eropa

Meski sejumlah pemain absen, juara Jerman itu memasuki pertandingan ini tanpa kekalahan dalam enam laga Bundesliga. Mereka juga melaju ke putaran kedua DFB-Pokal berkat kemenangan 4-1 atas tim divisi kedua Osnabruck.

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Kiprah mereka di kompetisi domestik dimulai dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Schalke, menang tipis atas Elversberg yang baru promosi, dan melibas Union Berlin 7-0 berkat hat-trick Olise. Setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang melawan Augsburg, mereka kembali menang pada Sabtu dengan menghancurkan RB Leipzig 6-1 berkat tiga gol Luis Diaz.

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Di Eropa, kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt pada laga pembuka diikuti hasil imbang 3-3 yang mengecewakan di kandang Viking pekan lalu. Bayern sempat membalikkan ketertinggalan dua gol untuk unggul 3-2 sebelum kebobolan gol penyama kedudukan pada menit terakhir.

Rekor kandang tangguh menghadapi ujian

Meski tanpa Kimmich sebagai penopang lini tengah, Bayern dapat percaya diri berkat catatan hanya satu kekalahan dalam 31 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions, dengan 24 kemenangan dan enam hasil imbang. Selain itu, mereka tak terkalahkan dalam delapan laga Eropa di Munich sejak kalah 2-1 dari Inter Milan pada perempat-final musim 2024-25, dengan memenangi tujuh di antaranya. Rekor impresif di Allianz Arena itu kini akan diuji oleh Arsenal.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.