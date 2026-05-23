Joshosa Kitolano berbicara blak-blakan tentang kepindahannya tanpa biaya transfer dan minat Feyenoord: "Prosesnya tidak dilanjutkan"

Gelandang Sparta, Joshua Kitolano, gagal pindah ke Feyenoord pada musim dingin ini, demikian diungkapkan pemain asal Norwegia itu kepada Voetbal International. Namun, kini kepergiannya dari Spangen sudah tak terelakkan: setelah empat musim, ia akan hengkang tanpa biaya transfer. Ia siap menghadapi tantangan baru.

Kitolano yang berusia 24 tahun bergabung pada musim panas 2022 dari klub Norwegia Odds BK dengan biaya sekitar 600.000 euro. Kepindahan itu terbukti menjadi langkah yang tepat. Di Spangen, gelandang lincah ini berkembang menjadi pemain andalan dalam skuad.

Dalam 126 pertandingan untuk tim asal Rotterdam ini, ia mencetak 14 gol dan sembilan assist. Musim ini, ia mencetak lima gol, termasuk dua gol saat bertandang ke markas sesama klub kota Feyenoord.

Fakta bahwa ia kini hengkang tanpa biaya transfer, sama seperti striker Tobias Lauritsen, membuat pemain asal Norwegia itu sedih. "Sejujurnya, hal itu membuat saya sedikit sedih. Saya ingin membalas budi kepada Sparta. Itu selalu menjadi rencana saya," kata Kitolano.

"Tentu saja saya sudah bisa membalas budi dengan penampilan bagus—dengan puncaknya kemenangan di kandang Feyenoord—tapi saya sedih karena tidak juga menghasilkan uang."

Namun, gelandang ini sebenarnya masih bisa hengkang musim dingin ini, tepatnya ke Feyenoord. Feyenoord sudah menunjukkan minat saat dia masih bermain di Odds BK, tetapi dua kali transfer itu tidak terwujud. "Musim panas lalu adalah waktu yang tepat untuk transfer, dan di musim dingin pun masih bisa ke Feyenoord. Tapi itu tidak terjadi. Saya selalu punya timing yang buruk; banyak cedera di sekitar periode transfer," akunya.

Bukan berarti minatnya kurang. Menurut Mounir Boualin, Bodø/Glimt dilaporkan telah menyebut namanya sebagai kandidat serius pekan ini. "Ada banyak minat dari berbagai klub," akunya sendiri. "Tapi itu hanya mengulang-ulang. Hal itu selalu ada dan saya jadi frustrasi karena tidak ada yang ditindaklanjuti. Yang terpenting sekarang adalah ada klub yang benar-benar serius. Itu yang paling penting bagi saya saat ini."