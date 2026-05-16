Joseph Oosting terancam dipecat dari Royal Antwerp: 'Dalam waktu dekat akan ada pembahasan mengenai masa depannya'

Joseph Oosting kemungkinan sedang menjalani hari-hari terakhirnya sebagai pelatih Royal Antwerp FC. Menurut Het Nieuwsblad, pengurus klub Belgia tersebut akan membahas posisi pelatih berusia 54 tahun itu dalam beberapa hari ke depan.

Oosting dipecat dari FC Twente pada awal September dan menemukan pekerjaan baru setelah beberapa bulan. Dia menggantikan Stef Wils yang dipecat di Antwerp pada awal Desember.

Namun, hasil di bawah kepemimpinan Oosting belakangan ini tidak terlalu memuaskan. Dalam enam pertandingan pertamanya, Antwerp tidak terkalahkan, tetapi setelah itu kekalahan semakin sering terjadi.

Di kompetisi reguler, Antwerp finis di posisi kesepuluh, sehingga ditempatkan di grup yang akan bersaing untuk mendapatkan tiket ke Conference League. Namun, kini sudah pasti bahwa Antwerp harus melupakan peluang kualifikasi ke Conference League.

Tiga pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan tanpa mencetak gol: 0-5, 0-1, dan 3-0. Selisih poin dengan posisi Conference League adalah tujuh poin, dengan dua pertandingan tersisa.

Menurut Het Nieuwsblad, pertanyaannya adalah apakah Oosting masih akan memimpin Antwerp dalam dua pertandingan terakhir tersebut. “Dalam beberapa hari ke depan, direncanakan akan ada pembicaraan internal dengan dan mengenai sang pelatih,” demikian laporan surat kabar tersebut.

Pelatih asal Belanda ini masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028, namun menurut Het Nieuwsblad, sinyal-sinyal negatif terus muncul dari para pemain mengenai Oosting. “Fakta bahwa Antwerp tak pernah bisa bangkit dari kemunduran dalam sebuah pertandingan juga menjadi beban bagi Oosting,” tutup harian tersebut.