Jose Mourinho ungkap rahasia manajemen “80-20” yang digunakannya untuk menangani megabintang Real Madrid Vinicius Junior

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Jose Mourinho mengungkap gambaran menarik tentang caranya menangani superstar Real Madrid, Vinicius Junior, setelah kemenangan mereka atas AEK Athens di Liga Champions. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa ia lebih sering menggunakan pendekatan yang lembut, tetapi tak ragu bersikap tegas jika diperlukan.

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Kemenangan sulit di Eropa

Madrid meraih kemenangan sulit 3-2 atas AEK Athens pada pekan keempat Liga Champions. Seusai laga menegangkan di OPAP Arena itu, Mourinho berbicara kepada media dan memberikan pandangan menarik tentang penampilan timnya secara keseluruhan serta cara khususnya menangani para pemain.

Mourinho soal cara menangani Vinicius

Hal paling menarik dari konferensi pers Mourinho seusai pertandingan adalah penjelasan terbukanya tentang cara ia menangani winger Brasil, Vinicius. Ketika ditanya apakah ia bersikap tegas atau lembut terhadap penyerang berbakat itu, Mourinho menjelaskan pendekatannya secara terperinci.

“Jika harus memperkirakannya dalam persentase, sejauh ini 80 persen dengan tangan kanan (pendekatan lembut) dan 20 persen dengan tangan kiri (pendekatan tegas),” jelas Mourinho di situs resmi klub.

Menyeimbangkan dinamika skuad

Mourinho juga menjelaskan pengaturan taktiknya secara lebih luas, terutama terkait kemampuan Yan Diomande bermain di berbagai posisi di lini depan Real Madrid. Ia mengatakan Diomande didatangkan ke ibu kota Spanyol khusus untuk bermain di kedua sisi sayap, sehingga memungkinkan pertukaran posisi yang luwes dalam serangan bersama Vinicius.

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“Vinícius tidak memicu apa pun,” aku Mourinho. “Diomande datang ke Real Madrid lebih untuk menjadi pemain yang bisa bermain di kedua sisi sayap, bukan hanya di satu sisi. Diomande sama sekali tidak keberatan. Ia bermain dengan karakteristik yang berbeda, tetapi bermain di kanan atau kiri tidak membuat perbedaan baginya.

“Penampilan Vini sangat bisa diterima. Tidak luar biasa, tetapi tim juga tidak tampil luar biasa. Tim menjalani laga yang sulit dan serius, dan dalam situasi itu, Vinícius tampil sangat baik. Tentu saja, ketika tiba waktunya melakukan pergantian dalam pertandingan yang hasilnya belum pasti, saya harus memikirkan hasil pertandingan. Namun, pada saat yang sama, saya juga harus sedikit memikirkan Valencia; menarik keluar Diomande dan bukan Vinícius; menarik keluar Bernardo [Silva] dan bukan [Eduardp] Camavinga, karena Tchouameni akan bermain di Valencia. Saat melakukan beberapa pergantian, saya juga mempertimbangkan pertandingan yang akan kami jalani pada Sabtu.”

Fokus beralih ke laga kontra Valencia

Madrid kini akan kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik untuk mempersiapkan laga penting di Liga Spanyol. Tim asuhan Mourinho dijadwalkan bertandang ke Mestalla untuk menghadapi Valencia pada Sabtu ini.