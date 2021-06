Sindir CEO Tottenham Hotspur, Jose Mourinho: Saya Punya 25 Setengah Trofi!

Ada isu menarik, Mou dipecat buru-buru oleh CEO Daniel Levy agar uang pesangonnya tidak lebih besar andai Spurs juara Piala Liga.

Jose Mourinho mengklaim telah memenangkan 25 setengah trofi selama kariernya. Separuh yang dimaksud adalah babak final Piala Liga Inggris Tottenham Hotspur yang tidak sempat dipimpinnya lantaran keburu dipecat.

Hal itu diungkapkan Mourinho dalam wawancara dengan aktor asal Inggris, James Corden, yang dirilis The Sun pada Selasa (8/6).

Mourinho dipecat Spurs pada 19 April lalu atau enam hari sebelum final Piala Liga kontra Manchester City. Alhasil, The Lilywhites kalah bersama caretaker Ryan Mason sekaligus gagal meraih piala pertama sejak 2008.

Sebelumnya, The Special One telah menjuarai tiga gelar Liga Primer Inggris dan dua Liga Champions plus sejumlah trofi liga domestik dalam karier manajerialnya di Inggris, Italia, Spanyol, dan Portugal.

“James, jika Anda ingin lebih proaktif, Anda bisa bertanya kepada saya berapa banyak piala Saya telah memenangkan dalam karier saya - 25 dan setengah,” ucap Mourinho.

“Setengahnya adalah babak final yang tidak sempat saya jalani bersama Tottenham.”

“Kecewa? Tentu saja. Laga final adalah impian setiap orang. Entah itu adalah final ke-20 atau ke-50. Laga final selalu menjadi impian.”

“Final di Wembley lebih dari impian dan kesempatan meraih trofi bersama klub yang tidak memiliki banyak piala tentu itu impian yang lebih besar.”

“Ya, sedikit lucu saat saya mengatakan telah meraih 25 dan setengah trofi. Tapi, saya pikir itu adalah salah satu pencapaian dalam karier saya. Tidak dapat menjalankan final yang merupakan hak saya adalah kekecewaan,” pungkasnya.

Ada isu menarik, Mou dipecat buru-buru oleh CEO Daniel Levy agar uang pesangonnya tidak lebih besar andai Spurs menjuarai Piala Liga dan sang pelatih—yang sebetulnya sudah dipertimbangkan untuk dilepas—dipecat setelahnya.

Adapun Mourinho bakal kembali ke Serie A pada musim depan setelah menerima tawaran melatih Roma hanya 15 hari pasca-pemecatan Spurs.