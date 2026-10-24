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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho Tertawakan Klaim ‘Takhayul’ soal Janggut Barunya, Real Madrid Sambut El Clasico dengan Catatan Sempurna Sepanjang Oktober

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Jose Mourinho menepis sambil tertawa anggapan bahwa janggut yang baru ditumbuhkannya menjadi rahasia di balik rangkaian penampilan sempurna Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu menghadapi ujian berat akhir pekan ini saat timnya bersiap bertandang ke Camp Nou untuk menjalani El Clasico yang mempertaruhkan banyak hal.

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Transformasi Real Madrid

Situasi di Santiago Bernabeu tampak jauh lebih suram sebulan lebih sedikit yang lalu. Pada 20 September, Madrid menelan kekalahan menyakitkan 2-1 dari Atletico dalam derbi ibu kota. Hasil itu membuat mereka tertahan di posisi keempat, tertinggal enam poin dari rival bebuyutan mereka, Barcelona. Saat itu, Mourinho berada di bawah sorotan tajam. Rasa frustrasinya yang terlihat jelas mencerminkan performa tim yang sedang kesulitan di kompetisi domestik setelah sebelumnya terpeleset melawan Real Betis.

Namun, situasinya berubah drastis dalam beberapa pekan sejak kekalahan di derbi tersebut. Madrid mencatat rentetan kemenangan luar biasa di La Liga dan Liga Champions. Kebangkitan dari sisi taktik dan mental ini bertepatan dengan perubahan penampilan Mourinho. Sang pelatih membiarkan janggutnya tumbuh selama periode sukses tersebut, sehingga rutinitas barunya menjadi bahan perbincangan ringan.

Mourinho bantah alasan takhayul

Dalam konferensi pers baru-baru ini, sang pelatih ditanya secara langsung apakah janggutnya telah menjadi pembawa keberuntungan selama rentetan empat kemenangan beruntun ini. “Dia sudah berjanggut selama sebulan dan memenangi semuanya. Apakah itu takhayul?” tanya seseorang kepadanya. Pertanyaan itu langsung disambut dengan reaksi geli oleh mantan pelatih Chelsea dan Inter tersebut.

Mourinho segera menepis anggapan bahwa kebiasaannya merawat penampilan berkaitan dengan hasil tim di lapangan. “Sama sekali tidak,” jawabnya sambil tersenyum, seperti dilaporkan Sky Sport Italia. “Apa penampilan saya seburuk itu? Haruskah saya mencukurnya? Namun, saya salah satu dari sedikit orang di dunia sepakbola yang tidak percaya takhayul.”

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Menjaga momentum pada Oktober

Meski ia membantahnya, catatan hasil sepanjang Oktober sulit diabaikan oleh mereka yang mencari keterkaitan. Sky Sport Italia mencatat bahwa rentetan kemenangan itu dimulai dengan kemenangan susah payah 1-0 atas Villarreal berkat gol Yan Diomande. Setelah itu, Madrid bangkit untuk menang 4-3 dalam laga sengit melawan Roma di Liga Champions. Gol-gol pada menit-menit akhir dari Endrick dan Antonio Rudiger membalikkan keadaan.

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25 Okt 2026

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Ketajaman Madrid berlanjut saat mereka menundukkan Sevilla 4-1 di La Liga. Kylian Mbappe menjadi tokoh utama dalam pertandingan itu dengan mencetak dua gol untuk memastikan tiga poin tetap berada di ibu kota. Momentum tersebut berlanjut dalam laga Eropa berikutnya melawan RB Leipzig. Madrid kembali menang meyakinkan dengan skor 4-1 berkat gol Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe, dan Diomande. Rangkaian hasil ini memulihkan kepercayaan diri skuad pada momen penting musim ini. Tim asuhan Mourinho tampaknya telah menemukan keseimbangan yang tidak mereka miliki pada pekan-pekan awal musim, menjelang ujian terbesar mereka sejauh ini.

Ujian terbesar di Camp Nou

El Clasico mendatang di Camp Nou menghadirkan tantangan tersendiri bagi Mourinho yang kini berjanggut. Barcelona memasuki pertandingan dengan rekor sempurna di kompetisi domestik, setelah memenangi ketujuh laga mereka di La Liga sejauh ini. Namun, klub asal Catalunya itu baru saja menelan kekalahan pertama musim ini, yakni dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Hasil tersebut mungkin memberi celah psikologis bagi tim tamu.

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Madrid masih tertinggal enam poin di klasemen liga, sehingga laga ini sangat penting jika mereka ingin memangkas jarak dari pemuncak klasemen. Mereka juga akan bermain tanpa Vinicius Junior, yang tengah menjalani skorsing empat pertandingan.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.