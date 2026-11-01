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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menepis anggapan bahwa Trent Alexander-Arnold bisa meninggalkan klub karena minimnya waktu bermain. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa pemain timnas Inggris tersebut tetap menjadi bagian penting dari skuadnya meski persaingan memperebutkan tempat sangat ketat.

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Mourinho tepis spekulasi transfer

Mourinho meredam rumor yang menyebut Alexander-Arnold bisa meminta pindah dari Santiago Bernabeu. Bek Inggris itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten, sehingga memicu spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya.

Mourinho baru-baru ini memilih menempatkan gelandang Federico Valverde sebagai bek kanan. Perubahan taktik itu membuat Alexander-Arnold dan sesama bek sayap, Denzel Dumfries, tersisih dalam urutan pilihan. Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa situasinya tetap terkendali. Ia yakin tak satu pun dari kedua pemain tersebut akan meminta pindah dari ibu kota Spanyol.

Keputusan taktik di atas perasaan individu

Keputusan untuk mencadangkan dua bek sayap demi memainkan Valverde bukan hal mudah bagi Mourinho. Sang pelatih secara terbuka mengakui bahwa ia frustrasi karena harus meninggalkan pemain-pemain berbakat di luar susunan pemain inti.

“Pertama-tama, ini menyakitkan bagi saya,” jelas Mourinho kepada pers. “Saya tidak suka membuat pemain merasa tidak enak. Saya lebih suka mereka merasa nyaman. Ketika Anda menyusun skuad dengan dua pemain untuk setiap posisi, lalu akhirnya memainkan pemain ketiga, itu bukan sesuatu yang saya sukai.

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“Namun, ada hal-hal yang lebih penting daripada perasaan tersebut, hal-hal yang lebih berarti bagi tim pada saat tertentu. Saya merasa kami perlu mengubah lini tengah dan memainkan Fede di posisi itu. Keputusan itu dibuat demi tim, bukan berdasarkan pemain secara individu.”

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Para pemain menerima keputusan pelatih

Meski jelas kecewa karena tidak mendapat tempat di susunan pemain inti, Alexander-Arnold dan Dumfries sama-sama merespons secara profesional. Mourinho mengungkapkan bahwa ia telah berbicara secara langsung dengan keduanya untuk menjelaskan alasan taktisnya.

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“Trent dan Dumfries menerima penjelasan saya dengan baik,” lanjutnya. “Mereka memahami bahwa pilihan ini dibuat demi kepentingan tim secara keseluruhan dan tidak ditujukan kepada siapa pun. Saat melawan Barcelona, situasinya membuat Dumfries bermain dan Trent juga mendapat beberapa menit.”

Valverde akan diistirahatkan pada laga berikutnya

Jadwal pertandingan yang padat membuat rotasi tak terhindarkan bagi Real Madrid, dan kesempatan akan segera datang. Mourinho memastikan Valverde tidak akan masuk susunan pemain inti untuk pertandingan berikutnya melawan Racing Santander, sehingga membuka peluang bagi Alexander-Arnold atau Dumfries untuk tampil.

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“Besok, Valverde tidak akan menjadi starter. Salah satu dari dua pemain lainnya yang akan menjadi starter,” kata sang pelatih.