Endrick menjadi target konkret AS Roma, lapor La Gazzetta dello Sport. Klub Italia itu berharap bisa menyusun kesepakatan kreatif dengan Real Madrid dan melihat penyerang Brasil serbabisa tersebut sebagai tambahan ideal untuk posisi ujung tombak atau di sektor sayap.

Endrick dipinjamkan ke Olympique Lyon musim lalu karena pada era pelatih saat itu, Xabi Alonso, ia nyaris tidak mendapat kesempatan bermain. Penyerang tengah berusia 20 tahun itu menjalani setengah musim yang bagus di Prancis, ikut ke Piala Dunia bersama Brasil, dan kini kembali di Madrid, tempat José Mourinho kini menjadi sosok yang berkuasa.

Menurut Globo dan Marca, Mourinho masih belum yakin dengan Endrick, yang pada Sabtu mencetak satu gol dalam laga uji coba melawan Fiorentina (2-2). Yang jelas, Mourinho ingin memiliki tipe penyerang baru dalam skuadnya, melihat pembelian terbaru yang dieksekusi dengan cepat atas Carlos Espí, 21 tahun. Pemain Spanyol bertubuh kuat dengan tinggi 1,94 meter itu didatangkan dari Levante seharga 25 juta euro.

Direktur teknis Roma, Tony D'Amico, melakukan segala upaya untuk mewujudkan transfer mengejutkan ini dan menurut La Gazzetta dello Sport telah terbang ke Madrid "untuk menilai kelayakan kesepakatan tersebut". Namun, petinggi itu juga tahu bahwa Roma kemungkinan tidak akan mampu dan/atau tidak ingin membayar nilai transfer yang diminta Real Madrid.

Karena itu, Roma mengincar kesepakatan ala Nico Paz. Pemain Argentina itu dijual Real kepada Como pada 2024 hanya dengan enam juta euro, sebagai imbalan atas klausul pembelian kembali senilai hanya sembilan juta euro.

Paz menjelma menjadi sensasi besar di Serie A dan nilai pasarnya juga melonjak bak roket. Real mengaktifkan opsi itu, lalu menjualnya lagi kepada Como seharga 60 juta euro. Real kembali menyertakan opsi pembelian kembali, meski kini angkanya memang sedikit lebih tinggi: 80 juta euro.

Pelatih Roma Gian Piero Gasperini sempat lama berharap Mason Greenwood atau Crysencio Summerville akan datang memperkuat skuadnya, tetapi keduanya pindah masing-masing ke Fenerbahçe dan Al-Hilal. Kini, klub ibu kota Italia itu menaruh harapan pada Endrick, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Santiago Bernabéu.