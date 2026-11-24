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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menepis kemungkinan pemainnya saat ini terjun ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat. Namun, ia memprediksi Bernardo Silva kelak menjadi presiden Benfica. Mourinho menyampaikan pandangan itu menjelang laga Liga Champions melawan PSV.

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Mourinho buat prediksi berani soal masa depan Silva

Mourinho memancing perhatian dengan prediksinya mengenai karier Silva setelah pensiun sebagai pemain. Ia yakin gelandang itu kelak menjadi presiden Benfica. Pelatih asal Portugal tersebut menyampaikan prediksinya dalam konferensi pers prapertandingan pada Senin, menjelang laga Liga Champions melawan PSV di Santiago Bernabeu.

Ketika ditanya apakah ada anggota skuadnya saat ini yang berpotensi menjadi pelatih, Mourinho kesulitan menyebut satu nama pun. Sebaliknya, ia menunjuk Silva sebagai sosok yang akan menempuh jalur kepemimpinan klub, bukan melatih di pinggir lapangan. Menurutnya, pemain timnas Portugal itu ditakdirkan memimpin mantan klubnya.

Mourinho ragu ada calon pelatih dalam skuadnya saat ini

Mourinho menjelaskan bahwa usia para pemain di ruang gantinya yang masih muda membuatnya terlalu dini untuk melihat siapa yang berpotensi menjadi pelatih. Meski rutin membahas detail taktik dengan para pemainnya untuk membangun kepercayaan diri, ia belum melihat ada yang akan beralih ke kursi pelatih dalam waktu dekat.

“Secara umum, masih terlalu dini untuk memikirkan pemain mana yang suatu hari bisa menjadi pelatih, karena kami punya banyak pemain muda dan sangat sedikit yang mendekati akhir kariernya,” kata Mourinho melalui situs resmi klub. “Bernardo Silva akan menjadi presiden Benfica, tetapi soal siapa yang akan menjadi pelatih, saya sulit membayangkannya.”

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Dialog terbuka menjadi dasar pendekatan Mourinho di Madrid

Meski Mourinho belum melihat calon pelatih dalam skuadnya saat ini, komentarnya menunjukkan komunikasi terbuka yang ia bangun di Santiago Bernabeu. Dengan mendorong dialog terus-menerus tentang permainan Madrid, pelatih berpengalaman itu ingin para pemainnya merasa yakin dan memahami tanggung jawab taktis mereka.

“Kami selalu berbincang tentang sepakbola, terutama tentang permainan dan urusan kami sendiri,” tambah Mourinho. “Saya ingin para pemain merasa nyaman dan percaya pada apa yang kami minta dari mereka. Kami selalu berdiskusi.”

Madrid alihkan fokus ke laga melawan PSV

Setelah mengesampingkan prediksi soal kepemimpinan klub, Mourinho dan Silva kini harus sepenuhnya fokus pada urusan di lapangan. Real Madrid akan menjamu PSV di Santiago Bernabeu pada pertandingan kelima Liga Champions, dengan target menjaga momentum di kompetisi antarklub utama Eropa itu.