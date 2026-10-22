Jose Mourinho sesalkan posisi Real Madrid yang kurang menguntungkan dalam El Clasico melawan Barcelona

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Jose Mourinho sudah memulai perang urat saraf menjelang El Clasico hari Minggu dengan menyoroti perbedaan jadwal Real Madrid dan Barcelona. Meski meraih kemenangan meyakinkan di Eropa pada tengah pekan, pelatih asal Portugal itu frustrasi karena timnya memiliki waktu pemulihan yang jauh lebih singkat dibandingkan rival mereka dari Catalunya.

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Mourinho soroti jadwal jelang lawatan ke Camp Nou

Mourinho langsung menyuarakan kekecewaannya terhadap jadwal pertandingan setelah timnya meraih kemenangan di Liga Champions pada Rabu malam. Real Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig, sementara calon lawan mereka, Barcelona, memainkan laga Eropanya melawan Paris Saint-Germain sehari lebih awal. Perbedaan jadwal ini membuat pemuncak klasemen liga tersebut memiliki waktu pemulihan 24 jam lebih panjang sebelum kedua raksasa bertemu di Camp Nou akhir pekan ini.

Ketika ditanya apakah penampilan dominan pada tengah pekan memberikan dorongan moral yang dibutuhkan skuadnya, Mourinho tetap menyoroti tantangan terkait jadwal. "Untuk El Clasico, tidak ada ruang untuk berpuas diri. Ini hanya pertandingan liga lainnya, tetapi tidak seperti pertandingan lain. Kami terus melangkah. Saat ini, waktu istirahat kami 24 jam lebih sedikit, tetapi kami terus maju," kata mantan pelatih Chelsea itu, seperti dikutip ESPN.

Masalah pertahanan masih membayangi Real Madrid

Getty Images

Meski mencetak empat gol ke gawang Leipzig, pelatih Madrid itu jauh dari puas dengan penampilan timnya secara keseluruhan. Soliditas pertahanan masih menjadi masalah besar bagi juara bertahan Eropa tersebut, yang baru mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam 12 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Mourinho menegaskan keinginannya untuk mencapai kesempurnaan dan menyebut timnya masih dalam proses pembenahan, meski permainan menyerang mereka belakangan membaik.

"Tidak, belum ada yang sesuai dengan keinginan saya. Saya selalu ingin berkembang. Saya sudah berada di sini lebih dari seratus hari. Jelas, kami belum berada di titik yang saya inginkan, tetapi ada hal-hal yang kami lakukan lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya... Kami terus membaik," jelas sang pelatih.

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Penyelamatan gemilang Courtois dan kelengahan pemain

Pelatih berusia 61 tahun itu khususnya kesal dengan gol yang bersarang ke gawang timnya saat menghadapi klub Jerman tersebut. Ia menunjukkan bahwa Thibaut Courtois harus melakukan penyelamatan luar biasa hanya untuk menjaga peluang Madrid meraih kemenangan. Mourinho menyoroti aspek psikologis dalam bertahan, dengan membandingkan kepuasan yang dirasakan kiper saat tidak kebobolan dengan kegembiraan penyerang ketika mencetak gol.

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"Saya tidak menyukai gol yang bersarang ke gawang kami karena saya membayangkan diri saya berada di posisi kiper. Courtois melakukan dua penyelamatan luar biasa yang menjaga peluang kami untuk menang. Sebagaimana penyerang senang mencetak gol, kiper senang pulang tanpa kebobolan," tambahnya.

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Getty Images

Mourinho secara khusus mengaitkan gol yang bersarang ke gawang timnya pada Rabu dengan kelengahan serupa dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla pada Minggu lalu. Menurutnya, kedua kejadian itu disebabkan rasa percaya diri yang berlebihan, ketika para pemain diduga menganggap pertandingan sudah selesai sebelum peluit akhir berbunyi. "Gol yang bersarang ke gawang kami hari ini dan gol saat melawan Sevilla terjadi karena rasa percaya diri yang berlebihan dan karena ada yang berpikir pertandingan sudah dimenangi. Saya tidak menyukainya," pungkasnya.

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Meski sang pelatih tidak menyebut nama, sejumlah pengamat menilai bek Dean Huijsen tampak berada di luar posisi dalam kedua kejadian tersebut. Menjelang El Clasico, Madrid tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu saat menghadapi Barcelona, yang memenangi seluruh sembilan pertandingan liga pertamanya.